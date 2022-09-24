نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ360 ريال.. تقسيط سيارة تويوتا يارس 2022 فى السعودية عرض السنتين الجبار من عبداللطيف جميل على 24 شهر بمواصفات خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بـ360 ريال.. تقسيط سيارة تويوتا يارس 2022 فى السعودية ، كثير من المواطنين يقبلوا على شراء سيارات تويوتا لأنها من الماركات العالمية المعروفة بجودتها العالية ومواصفاتها التي يصعب إيجادها بأي سيارة أخرى، ومن اليوم يمكن لعملاء عبد اللطيف جميل الحصول على أقوى عروض تقسيط على سيارة تويوتا يارس بكل فئتها بسعر يبدأ من 360 ريال سعودي، والجميع على دراية بإمكانيات السيارة المتطورة والحديثة لذا الحصول عليها مكسب كبير لكل فرد في السعودية.

بـ360 ريال.. تقسيط سيارة تويوتا يارس 2022 فى السعودية

يعتبر عبد اللطيف جميل واحد من أشهر الشركات في المملكة العربية السعودية التي تحرص باستمرار أن تقوم بتقديم الكثير من عروض السيارات المختلفة وتحديداً الماركة اليابانية تويوتا الأكثر إقبالاً وانتشاراً على طرقات المملكة العربية السعودية الوعرة وتشمل عروض عبد اللطيف جمل ما يلي:

سيارة تويوتا يارس 2022

تعد واحدة من ضمن آلاف السيارات اليابانية التي تنتجها مصانع تويوتا والتي تتمتع بمزيد من المواصفات والإمكانيات ومن أهم مواصفات السيارة ما يلي:

متوفر بالسيارة أحدث أنظمة الترفيه والتكنولوجيا بها شاشة معلومات تعمل باللمس وتأتي بمقياس 7 بوصة.

كما أن السيارة مكونة من نظام صوت به 4 مكبرات صوت.

أما السرعة القصوى للسيارة فقد تصل إلى 180 كم/ ساعة وحجم جنوط العجلات 16 بوصة ويكون إجمالي وزن السيارة حوالي 1025 كجم.

تأتي السيارة بمحرك يصدر قوة تصل لحوالي 105 حصان وقوة عزم الدوران 140 نيوتن متر لـ 6 آلاف دورة.

بها خزان قود بسعة 42 لتر والكيس الخلفي 286 لتر، وتسارع السيارة يبدأ من الصفر حتى 100 كم.

يوجد بها محرك بسعة 1500 سم مكعب والتحكم به يدوي.

تتكون من 7 سرعات واستهلاك الوقود يكون بمعدل 20 كم/ لتر.

عرض سيارة تويوتا يارس سيدان 2022 واي 1.5

السيارة مقدمة من عبد اللطيف جميل بقسط شهري يبدأ من 365 ريال والسداد على 24 شهر.

سيارة يارس سيدان 2022 واي شركات

تم تقديم السيارة بدفعات شهرية تقدر بـ 357 ريال سعودي وسداد الأقساط على مدار 24 شهر.

سيارة يارس سيدان 2022 واي شركات

هي أيضاً من ضمن السيارات المقدمة من عبد اللطيف جميل بقسط شهري يبدأ من 361 ريال والسداد على 24 شهر.