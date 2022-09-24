لعشاق السيارات الفاخرة… تعرف علي سعر بنتلي كونتيننتال جي تي 2016 في سوق السيارات المستعملة بالسعودية

تعد سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي 2016 من أشهر سيارات بنتلي، حيث حققت مبيعات خرافية منذ إنتاجها، وتتميز السيارة بتصميمها الخارجي الأنيق والمميز، بالإضافة الاحتوائها علي أحدث الوسائل التكنولوجيا.

ويعد السوق السعودي من أشهر الأسواق التي يحتوي علي سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي، وتعد من أغلي السيارات في السعودية حيث تخطي سعرها حاجز المليون، وتتوفر سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي في أحد مواقع سوق السيارات المستعملة.

مواصفات بنتلي كونتيننتال جي تي 2016 في السوق السعودي

تتوفر سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي 2016 في السوق السعودي بمحرك قوي مكون من 8 سلندر.

ووصلت سعة السيارة إلي 6000 سي سي.

وينتج المحرك قوة قدرها 521 حصان.

مع عزم أقصي للدوران 680 نيوتن/متر.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم في غضون 5 ثواني.

وتصل السرعة القصوي للسيارة إلي 310 كم/ساعة.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 10,6 لتر عند قطع مسافة تصل إلي 100 كم.



وسائل الأمان والسلامة

زودت سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي 2016 بالوسائد الهوائية.

ونظام الفرامل المانعة للانغلاق.

ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل.

ونظام قياس ضغط الهواء في الإطارات.

بالإضافة إلي إمكانية تثبيت مقاعد الاطفال.

وحساسات ركن أمامية وخلفية.

ونظام التحكم في الجر.

ونظام مساعدة الفرامل.

ونظام المساعدة علي تسلق التلال.

الأبعاد الخارجية

يبلغ طول سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي 2016 نحو 4806 مم،

وعرضها 2227مم.

وارتفاعها 1404مم.

ويصل طول قاعدة العجلات نحو 2746 مم.

ووصلت سعة صندوق السيارة نحو 358 لتر.



الكماليات والتجهيزات

زودت سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي 2016 بقفل مركزي.

ومقاعد من الجلد.

ومصابيح ضباب أمامية وخلفية LED.

وأجهزة استشعار.

ونوافذ كهربائية.

ومكيف أوتوماتيك.

ومقود ذات ضبط اوتوماتيكي.

بالإضافة إلي إمكانية دخول السيارة من غير مفتاح.

وبلوتوث.

وجهاز ملاحة.

وراديو.

ومدخل USB.

ومدخل aux.

سعر بنتلي كونتيننتال جي تي 2016