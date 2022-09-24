سيارات للتنازل بدون مقابل ممشى قليل وضمان ساري بتقسيط مريح بدون شروط، توفرت للتقبيل في بيشه سيارة هيونداي أزيرا موديل 2020 مستعملة قراءة عدادها 185 ألف كم تقريباً، ماكينة 6 اسطوانات بحجم 3000CC تولد قوة 250 حصان والجيربوكس اوتوماتيكي سداسي السرعات. تتميز بحساسات خلفية، مكيف مركزي، مثبت سرعة، كراسي جلد، عجلة قيادة ذكية، منافذ للشحن والطاقة، جنوط مقاس 18 إنش، مصابيح ليد، سقف بانوراما. السيارة للتنازل على الراجحي بنظام تأجير منتهي بالتمليك وقيمة القسط الشهري 1792 ريال على 5 سنوات، تم سداد أقساط سنتين وخمسة أشهر ومتبقي دفع 31 قسط بالاضافة إلى دفعة نهائية قدرها 43 ألف ريال.

سيارات للتنازل تقسيط بدون مقابل

تتوفر للتقبيل سيارة تويوتا يارس 2022 فل كامل قراءة عدادها 8000 كيلو متر، ماكينة 4 سلندر 1500CC تولد قوة 105 حصان والجير أوتوماتيك. تتميز بحساسات خلفية، إمكانية الدخول الذكي، مرايا جانبية كهربائية، إير باجات، مكيف يدوي، إكسسوارات كروم، كاميرا خلفية، شاشة ترفيه، اتصال يو اس بي، مدخل AUX، بلوتوث، ابل كار بلاي، جنوط 14 إنش، فرامل مانعة للانغلاق وحساس كفرات بالاضافة إلى نظام للتحكم في الثبات. السيارة للتنازل بدون مقابل عن طريق بنك الرياض وقيمة القسط الشهري 918 ريال، تم دفع أقساط 5 أشهر ومتبقي سداد 55 قسط ودفعة نهائية قيمتها 25600 ريال قابلة للتقسيط علي سنتين.

تتوفر للتنازل بدون مقابل سيارة هافال H6 2022 فل كامل قراءة عدادها أقل من 3500 كم، ماكينة 4 سلندر 2000CC بعزم مزدوج تربو والجير أوتوماتيك. السيارة شبه جديدة مضاف بها تلبيس جلد دايموند للأرضية، عازل حراري للزجاج بالاضافة إلى حماية نانو سيراميك 6 طبقات. تتميز بسقف بانوراما، دخول ذكي، تشغيل بصمه، مثبت سرعة، كاميرا 360 درجة، بروجيكتور، شاشة 9 انش متعددة الاستخدامات تحكم لمس، شاشة معلومات 12.3 انش. السيارة للتقبيل استكمال أقساط عن طريق بنك الراجحي وقيمة القسط الشهري 1468 ريال، تم دفع أقساط 5 شهور ومطلوب تكملة الأقساط البالغ عددها 55 قسط + دفعة أخيرة قيمتها 31200 ريال قابلة للتقسيط على 24 شهر.

سيارات مستعملة للتقبيل استكمال أقساط

تتوفر للتنازل بالتقسيط سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 قراءة عدادها 35 ألف كم، ماكينة 4 سلندر 1500CC تولد قوة 143 حصان والجير أوتوماتيك. تتميز بعجلة قيادة ذكية متعددة الاستخدامات، شاشة ترفيه، مقاعد مخمل، نظام تثبيت سرعة ذكي، إمكانية الدخول الذكي، حساسات + كاميرا خلفية، جنوط 17 انش، تكييف يدوي، مرايا جانبية كهربائية، منافذ للشحن والطاقة، حساس كفرات، إمكانية التحكم في الثبات والانزلاق، نظام المساعدة في المرتفعات. السيارة للتنازل تقسيط بدون شروط عن طريق بنك البلاد وقيمة القسط الشهري 1059 ريال، تم سداد دفعة أولى بمبلغ 4276 ريال كما تم سداد أقساط 12 شهر ومتبقي سداد 48 قسط.