ياريس للبيع في السعودية 11500 ريال، تويوتا مستعملة بأرخص الأسعار

ياريس للبيع في السعودية 11500 ريال، لا غبار على سيارات تويوتا بشكل عام، وخاصة أنها معشوقة الجماهير في المملكة العربية السعودية، فهي سيارة يابانية، يتبناها وكيل قوي، قطع غيار متوفرة، وأسعار معقولة، ولعل من اهم أبناء عائلة تويوتا هي الإبنة الصغرى تويوتا ياريس، فهي سيارة تكفي للعائلات الصغيرة، أو فئة الشباب، إقتصادية في البنزين، ذات تحمل عالي، وفي هذا المقال بمشيئة الله سوف نقوم بعرض تويوتا ياريس للبيع في السعودية بأرخص الأسعار قدر الإمكان وكذلك تكون متوفرة في أكثر من مكان في مدن المملكة العربية السعودية.

ياريس للبيع في السعودية 11500 ريال

أولا تويوتا ياريس موديل 2013:

موقع السيارة: مدينة حفر الباطن، حي الباطن.

السيارة مستعملة موديل عام 2013 مصنعة طبقا للمواصفات الخليجية.

ناقل الحركة أوتاماتيكي.

ممشى السيارة: فوق 200 ألف كم.

اللون: أبيض (بدهانها الأصلي)، خالية من الحوادث.

إضافات بالسيارة: مرايا جانبية كهربائية، بلوتوث، إضاءة LED، مدخل AUX وUSB، إيرباج، مثبت سرعة، كراسي جلد، تكييف.

السعر: 14000 ريال سعودي (للبيع النقدي)، 18000 ريال سعودي (للبيع أقساط).

ثانيا تويوتا ياريس موديل 2008:

موقع السيارة: مدينة الرياض، حي عرقة.

السيارة مستعملة موديل عام 2008 هاتشباك مصنعة طبقا للمواصفات الخليجية.

ناقل الحركة يدوي (مانوال).

ممشى السيارة: فوق 300 ألف كم.

اللون: رمادي (بدهانها الأصلي)، عيوب بسيطة في الجسم الخارجي للسيارة (كما هو موضح بالصورة).

إضافات بالسيارة: تكييف.

السعر: 11500 ريال سعودي (نقدي فقط).

ثالثا تويوتا ياريس موديل 2012:

موقع السيارة: مدينة الزلفي، حي الربوة.

السيارة مستعملة موديل عام 2012 مصنعة طبقا للمواصفات اليابانية.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

ممشى السيارة: فوق 200 ألف كم.

اللون: أبيض (بدهانها الأصلي)، خالية من الحوادث.

إضافات بالسيارة: تكييف، بلوتوث.

السعر: 16000 ريال سعودي (نقدي أو أقساط).

رابعا تويوتا ياريس موديل 2016:

موقع السيارة: مدينة القريات، حي المروج.

السيارة مستعملة موديل عام 2016 مصنعة طبقا للمواصفات الخليجية.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

ممشى السيارة: فوق 130 ألف كم.

اللون: أبيض (بدهانها الأصلي)، خالية من الحوادث.

إضافات بالسيارة: تكييف.

السعر: 22000 ريال سعودي (نقدي أو أقساط).

خامسا تويوتا ياريس موديل 2015:

موقع السيارة: مدينة الدمام، حي العزيزية.

السيارة مستعملة موديل عام 2015 مصنعة طبقا للمواصفات الخليجية.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

ممشى السيارة: فوق 185 ألف كم.

اللون: بني (بدهانها الأصلي)، خالية من الحوادث.

إضافات بالسيارة: تكييف، بلوتوث، إيرباج، مدخل USB وAUX، إضائة LED، تاتش سكرين، زجاج كهرباء، تحكم طارة.

السعر: 23000 ريال سعودي (نقدي أو أقساط).

سادسا تويوتا ياريس موديل 2015:

موقع السيارة: مدينة الرياض، حي الأندلس.

السيارة مستعملة موديل عام 2015 مصنعة طبقا للمواصفات الخليجية.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

ممشى السيارة: فوق 110 ألف كم.

اللون: أبيض (بدهانها الأصلي)، خالية من الحوادث.

إضافات بالسيارة: تكييف، بلوتوث، إيرباج، مدخل USB وAUX، إضائة LED، تاتش سكرين، مرايا جانبية كهربائية، كراسي جلد مزودة بالتدفئة، فتحة سقف.

السعر: 25000 ريال سعودي (نقدي أو أقساط).

سابعا تويوتا ياريس موديل 2016:

موقع السيارة: مدينة الرياض، حي الإزدهار.

السيارة مستعملة موديل عام 2016 مصنعة طبقا للمواصفات الخليجية.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

ممشى السيارة: فوق 100 ألف كم.

اللون: أبيض (تم إعادة دهان بعض الأجزاء بالسيارة).

إضافات بالسيارة: تكييف، بلوتوث، مدخل USB وAUX، إضائة زينون، GPS، تاتش سكرين، سنترلوك.

السعر: 26000 ريال سعودي (نقدي فقط).

إلى هنا قد نكون عرضنا بعض السيارات المستعملة، وسنحاول في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله أن نكتب مزيدا من الموديلات تويوتا الأخرى.