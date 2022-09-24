نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكسنت للبيع في السعودية 4500 ريال، سيارات هيونداي مستعملة بأرخص الأسعار في المقال التالي

أكسنت للبيع في السعودية 4500 ريال، الوحش الكوري المتربع على عرش السيارات في العالم، وفي المملكة العربية السعودية، هيونداي شريك رئيسي في أغلب الماركت شير في العالم، فهي سيارة إعتمادية بالكامل وأسعار قطع غيارها تكاد تكون معدومة مقارنة بغيرها من السيارات الألماني والياباني والأمريكي، لذك سنقوم لكم اليوم بمشيئة الله في هذا المقال بنشر عدد لا بأس منه من الأبنة الصغرى للهيوندي ألا وهي سيارة هيونداي أكسنت المستعملة بأسعار تبدأ من 4500 ريال سعودي في السعودية. أكسنت للبيع في السعودية 4500 ريال أولا سيارة هيونداي أكسنت موديل عام 2004: موقع السيارة: مدينة الدرعية، حي الفيصلية.

السيارة مستعملة متوافقة مع المواصفات الخليجية.

ناقل الحركة بالسيارة يدوي (مانوال).

ممشى السيارة: فوق 200 ألف كم.

لون السيارة وحالة الجسم الخارجي: بيج (تم إعادة دهان السيارة كليا لوجود بعض العيوب بالجسم الخارجي للسيارة).

إضافات بالسيارة: إضاءة LED، تم الفحص وتجديد الإستمارة.

سعر السيارة: 4500 ريال سعودي (نقدي فقط). ثانيا سيارة هيونداي أكسنت موديل عام 2013: موقع السيارة: مدينة رفحاء، حي الجميماء.

السيارة مستعملة متوافقة مع المواصفات الخليجية.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

ممشى السيارة: فوق 200 ألف كم.

لون السيارة وحالة الجسم الخارجي: فضي، خالية من الحوادث.

إضافات بالسيارة: مرايا جانبية كهربائية.

سعر السيارة: 17000 ريال سعودي (نقدي فقط). ثالثا سيارة هيونداي أكسنت موديل عام 2015: موقع السيارة: مدينة الطائف، حي الريان.

السيارة مستعملة متوافقة مع المواصفات الخليجية.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

ممشى السيارة: فوق 175 ألف كم.

لون السيارة وحالة الجسم الخارجي: رمادي (بدهانها الأصلي)، خالية من الحوادث.

إضافات بالسيارة: مرايا جانبية كهربائية، مثبت للسرعة، تكييف، بلوتوث، مدخل USB وAUX، كراسي جلد.

سعر السيارة: 15000 ريال سعودي (نقدي أو أقساط). رابعا سيارة هيونداي أكسنت موديل عام 2011: موقع السيارة: مدينة مكة، حي الملك فهد.

السيارة مستعملة متوافقة مع المواصفات الخليجية.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

ممشى السيارة: فوق 200 ألف كم.

لون السيارة وحالة الجسم الخارجي: أزرق (تم الدهان تجميليا)، خالية من الحوادث.

إضافات بالسيارة: بلوتوث، مدخل USB وAUX.

سعر السيارة: 14000 ريال سعودي (نقدي فقط)، تحتاج تغيير كومبريسور التكييف. عمر شويل - جدة أكسنت للبيع في السعودية 4500 ريال، سيارات هيونداي مستعملة بأرخص الأسعار - ثقفني

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