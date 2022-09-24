نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فورد للبيع في السعودية 8000 ريال، أرخص أسعار سيارات فورد المستعملة في المقال التالي

فورد للبيع في السعودية 8000 ريال، لا شك أن سيارات فورد الأمريكية من أوئل السيارات المستخدمة في المملكة العربية السعودية من عقود عديدة، ولا زالت هذه السيارة بموديلاتها الجديدة متربعة على عرش الأكثر مبيعا في المملكة، فهي سيارة تتحمل الصعب، قطع غيار متوفرة، تستطيع السفر لمسافات بعيدة، لذك بإذن الله وبناءا على إقتراحاتكم قد جمعنا في هذا المقال بعض سيارات الفورد المستعملة للبيع بالسعودية بأرخص الأسعار تبدأ من سعر 8000 ريال، ونأمل أنها قد تحوزعلى إعجابكم. فورد للبيع في السعودية 8000 ريال أولا سيارة فورد أكسورجن: موقع السيارة: مدينة الرياض، حي إشبيلية.

السيارة مستعملة موديل 2000 متوافقة مع المواصفات الخليجية.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

ممشى السيارة: فوق 200 ألف كم.

لون السيارة وحالة الجسم الخارجي: ذهبي (بالدهان الأصلي)، تعرضت لحادث بسيط مما أدى لأضرار بالجسم الخارجي للسيارة.

إضافات بالسيارة: مرايا جانبية كهربائية، تم تجديد الإستمارة.

سعر السيارة: 8000 ريال سعودي (نقدي فقط). ثانيا سيارة فورد إكسبلورر: موقع السيارة: مدينة الرياض، حي النظيم.

السيارة مستعملة موديل 2008 متوافقة مع المواصفات الخليجية.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

ممشى السيارة: فوق 260 ألف كم.

لون السيارة وحالة الجسم الخارجي: رمادي (تم إعادة دهان بعض أجزاء السيارة بسبب عيوب بسيطة بالجسم الخارجي للسيارة).

إضافات بالسيارة: مرايا جانبية كهربائية، فرامل ABS، أيرباج، مثبت سرعة، سنترلوك، تحكم طارة.

سعر السيارة: 10000 ريال سعودي (نقدي فقط). ثالثا سيارة فورد فوكس: موقع السيارة: مدينة نجران، حي الغويلا.

السيارة مستعملة موديل 2009 متوافقة مع المواصفات الخليجية.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

ممشى السيارة: فوق 200 ألف كم.

لون السيارة وحالة الجسم الخارجي: فضي (يوجد ضرر بالإكصدام الخلفي).

إضافات بالسيارة: مرايا جانبية كهربائية، تكييف.

سعر السيارة: 10000 ريال سعودي (نقدي فقط). رابعا سيارة فورد فريستار: موقع السيارة: مدينة الرياض، حي ديراب.

السيارة مستعملة موديل 2007 متوافقة مع المواصفات الأمريكية.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

ممشى السيارة: فوق 230 ألف كم.

لون السيارة وحالة الجسم الخارجي: أزرق (تم إعادة دهان بعض أجزاء السيارة)، خالية من الحوادث.

إضافات بالسيارة: مرايا جانبية كهربائية، تكييف، سنترلوك.

سعر السيارة: 11000 ريال سعودي (نقدي فقط). عمر شويل - جدة فورد للبيع في السعودية 8000 ريال، أرخص أسعار سيارات فورد المستعملة - ثقفني

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