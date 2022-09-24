سيارات للتنازل بدون مقابل رخيصة بالسعودية بأقل الأسعار

سيارات للتنازل بدون مقابل رخيصة بالسعودية، حراج السيارات به عدد من سيارات للتنازل المستعملة والجديدة سواء كانت من معرض أو من المالك الأصلي وفي الغالب سنعرض لكم عدد من سيارات للتنازل بدون مقابل بموديلات كثيرة تويوتا وهيونداي وشيفروليه، وتلك السيارات مميزة حيث أن بها كافة الكماليات اللازمة مع أسعار منخفضة للتنازل للسيارة بدون مقابل.

سيارات للتنازل بدون مقابل رخيصة بالسعودية

للتنازل سيارة كيا فئة K5 موديل عام 2022 مستعملة، سيارة بناقل حركة اوتوماتيك، مواصفات السيارة بأن لها محرك قوي، بعداد ممشى 9000 كيلو متر، لون الطلاء الخارجي للسيارة أبيض، تتواجد السيارة في مدينة جازان بالمملكة.

ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك قير بعدد 6 سيلندر. سعر التنازل للسيارة كيا بدون مقابل. قسط شهري للسيارة 1688 ألف ريال سعودي. معلومات التمويل لدى بنك الراجحي. قيمة السيارة المالية مبلغ الكامل 137 ألف ريال سعودي. عدد الأقساط المتبقية بعدد 49 قسط. قيمة الدفعة المالية للسيارة الأخيرة 35 ألف ريال.

للتنازل هيونداي كريتا مستعملة 2023

سيارة فئة كريتا للتنازل بدون مقابل احدث موديل السنة بحالة ممتازة جدا من كل الكماليات والمحركات، السيارة بمحرك قوي 6 سلندر، من فئة السيارات العائلية بمقاعد وصالون واسع مريح، المقاعد للسيارة الخلفية قابلة للطي عدد المقاعد 7 مصنوعة من الجلد، مرايا كهربائية من جوانب مع إشارات تنبيه.

عداد الممشى المسافة المقطوعة من السيارة 500 متر فقط. ناقل الحركة لتغيير سرعات السيارة اوتوماتيك. لون الطلاء الخارجي فضي بحالة ممتازة. لم تتعرض السيارة إلى حوادث من قبل. تتواجد السيارة في مدينة الرياض. هيونداي كريتا للتنازل بدون مقابل. السيارة من جانب شركة تأجير السيارات. القسط الشهري للسيارة 1980 ريال سعودي. الدفعة الأخيرة للسيارة تبلغ 20 ألف ريال.

سيارة هيونداي ازيرا 2021 للتنازل مستعملة

للتقبيل أو السداد بالكأس سيارة هيونداي نظيفة تم إصدارها خلال عام 2021، نوع السيارة سيدان، ناقل حركة السيارة اوتوماتيك بقير 4 سيلندر، تتواجد السيارة في مدينة جازان بالمملكة، طلاء السيارة باللون الفضي، ومن الداخل السيارة باللون الرمادي، مقاعد السيارة مصنوعة من الجلد بحالة جيدة، مقود السيارة هيونداي من الجلد.