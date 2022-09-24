نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات رنج روفر في السعودية بـ45 ألف ريال وأكثر سيارة المشقات والطرق الوعرة في المقال التالي

سيارات رنج روفر في السعودية بـ45 ألف ريال وأكثر لكل مواطن سعودي أو مقيم داخل المملكة السعودية يرغب في أمتلاك سيارة رنج روفر مستعملة بأسعار منافسة في متناول يد الجميع، حيث تتسم لاند روفر بمتانة صنعها وجودة خاماتها وقوة محركها الأمر الذي يجعلها متربعة على عرش سيارات الدفع الرباعي وتجعلها من أكثر المنافسين في السوق السعودي أو السوق العالمي، نعرض سيارات رنج روفر مستعملة في السعودية مع السعر والمواصفات وحالة كل سيارة. رنج روفر سبورت موديل 2011 مستعملة سيارة دفع رباعي ذات مقصورة كبيرة تسع اكثر من ٧ أفراد، تعمل على محرك في غاية القوة حيث يسع 5000 سي سي وناقل حركة أوتوماتيك ذو 8 أسطوانات وقوة 370 حصان وعزم دوران 5000 نيوتن. متر.

عدد المسافات المقطوعة للسسارة 183 ألف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة الرياض بمنطقة الملز.

السيارة بحالة ممتازة كالجديدة وبدون مشاكل بدون حوادث.

الدهان أصلي.

تحتوي على فتحة سقف، مقاعد كهربائية، سنتر لوك، نظام مانع انغلاق الفرامل، أقراص ليزرية، أنظمة حماية وترفيه متكاملة

سعر رنج روفر سبورت 2011 مستعملة في السعودية 43 ألف ريال. لاند روفر سبورت موديل 2013 مستعملة سيارة دفع رباعي رياضية ضخمة الحجم عائلية، تأتي بمحرك أسطواني 8 سلندر وسعة لترية 5000 سي سي، تنتج السيارة حوالي 380 حصان كقوة، وعزماً حوالي 489 نيوتن. متر.

عدد المسافات المقطوعة للسيارة أكثر من 200 ألف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة جدة بمنطقة أبحر الشمالية.

السيارة بحالتها ممتازة بدون حوادث وبدون أعطال.

الدهان أصلي.

تحتوي على فتحة سقف، ميزة الدخول بدون مفتاح، قفل مركزي، شاشة وسائط تعمل باللمس، مثبت سرعة، نظام المساعدة في صعود المرتفعات، نظام ملاحة، مكيف قوي، كاميرا مراقبة، أضوية زينون، مقاعد جلد.

سعر لاند روفر 2013 مستعملة في السعودية 70 ألف ريال. رنج روفر موديل 2013 مستعملة سيارة رياضية كبيرة الحجم تعمل على محرك ثماني الأسطوانات وسعته 5000 سي سي وتنتج قوة 380 حصان وعزم دوران 499 نيوتن. متر.

عدد المسافات المقطوعة للسيارة أكثر من 200 ألف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة جدة بمنطقة الرحاب.

السيارة بحالة ممتازة لا يوجد بها أعطال أو مشاكل.

الدهان أصلي.

تحتوي على مكيف هواء نقي، نظام ملاحة، كاميرا مراقبة، وسائد هوائية، مثبت سرعة، نظام ملاحة دقيق، مقاعد من الجلد، حساسات ركن، أقراص ليزرية، فتحة سقف، سنتر لوك، الدخول بدون مفتاح.

سعر روفر 2013 مستعملة في السعودية 69 ألف ريال. عمر شويل - جدة سيارات رنج روفر في السعودية بـ45 ألف ريال وأكثر سيارة المشقات والطرق الوعرة - ثقفني

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