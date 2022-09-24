نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقساط شهرية أقل من 1000 ريال.. أفضل سيارات للتنازل في السعودية عروض مميزة لا تفوتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات للتنازل في السعودية بأقساط أقل من ألف ريال سعودي، حيث كشفت أحد المواقع الإلكترونية والتي تمت برمجتها في المملكة العربية السعودية حتى تعرض السيارات المستعملة والتي يبحث عنها الكثير من المشترين حتى يحصلوا على سيارة تناسب الإمكانيات والأسعار التي يرغبون فيها، وهذا هو موضوع مقال اليوم حيث سنقدم للمشتري حزمة من السيارات المستعملة بمواصفاتها وأسعارها حتى تجد السيارة التي تناسبك من مكانك بدون الذهاب إلى سوق السيارات المستعملة.

سيارات للتنازل في السعودية بدون مقابل

سيارة ام جي 5 2021 مستعملة

السيارة متوفرة في مدينة ينبع في المملكة العربية السعودية وهي عبارة عن سيارة لونها أسود من الخارج وعدد أبوابها أربعة أبواب والموتور قوي يعمل بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من عدة نقلات مختلفة والوقود المستعمل في السيارة هو البنزين، وتم إطلاقها في عام 2021م ومتوفرة الآن بحالة مستعملة سعرها يبدأ من 3 آلاف ريال سعودي والقسط الشهري من سعرها يبدأ من 894 ريال سعودي وللتواصل مع مالك السيارة اتصل على رقم 050006022.

سيارة تويوتا كورولا 2018 مستعملة

أما بالنسبة إلى هذه السيارة فتم تصنيعها وإطلاقها في عام 2018م وتتواجد الآن بحالة جيدة ولكن مستعملة في مدينة الدمام السعودية، تتميز السيارة بمقصورتها الداخلية الفسيحة والديكور المبتكر بالرغم من أنه تم إطلاقها منذ وقت طويل، وسعر التنازل الخاص بها يبلغ 42 ألف ريال سعودي بينما قيمة القسط الشهري تبلغ ألف و500 ريال سعودي ويمكنكم الحصول على المزيد من التفاصيل على رقم 0598838743.

سيارة هيونداي أكسينت 2020 مستعملة

وهذه السيارة تعد جديدة نسبيًا حيث تم إطلاقها في عام 2020م أي منذ عامين، وسعر التنازل الخاص بالسيارة لم يتم تحديده ولكن القسط الشهري من سعرها يبدأ من حوالي 713 ريال سعودي ولون السيارة من الخارج الأسود وتتميز سيارات الكورولا بأنها من السيارات الأكثر بحثًا في الأسواق لأن قدرتها في السير على الأراضي الغير ممهدة كبيرة جدًا وثباتها عالي عند السرعات العالية، وعدد الكيلو مترات التي يمكن للسيارة قطعها هي 20 ألف كيلو متر مسافة وللمزيد من التفاصيل اتصل على رقم 0538616385.