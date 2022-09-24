بأسعار رخيصة سيارات مستعملة للبيع بالسعودية بحالة جيدة

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عمر شويل - جدة السيارات المستعملة في السعودية من أكثر الأشياء التي يهتم بها الجميع، لكي تخفف عليهم أعباء الحياة اليومية من حيث العمل والذهاب المتاجر وغيرهم، منا يجعلهم يتابعون بشكل دائم أسعارهم ومميزاتها، حتى يستطيعوا شراء السيارة التي تناسبهم، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم أفضل السيارات المستعملة. سيارة تويوتا ياريس ٢٠٠٧ مستعملة للبيع سيارة تويوتا ياريس ٢٠٠٧ تتمتع بلون أحمر لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمرايات أمامية لونها أحمر مثل لون السيارة من الخارج، واربع أبواب لا يوجد بهم أي صدمات.

يوجد بهذه السيارة جنوط قوية وكشافات أمامية وخلفية، ومقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من القماش.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٢٠٠,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الرياض.

تعرض سيارة تويوتا ياريس ٢٠٠٧ للبيع بسعر سبعة آلاف جنيه ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0582434424,+966582434423. للبيع سيارة كيا اوبتيما ٢٠٢٠ مستعملة سيارة كيا اوبتيما ٢٠٢٠ تتمتع بلون فضي لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمرايات أمامية لونها أسود، وجنوط أسود في فضي، وكشافات ضباب ومصابيح أمامية وخلفية.

يوجد بهذه السيارة مقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد الأحمر في أسود، وبلوتوث، وراديو كاسيت، وحساسات أمامية وخلفية وجهاز إنذار.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٠ كم.

توجد هذه السيارة في محافظة الدمام.

تعرض سيارة كيا اوبتيما ٢٠٢٠ للبيع بسعر ٢٥,٠٠٠ ريال سعودي كاش.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم +966527,+966596120627. سيارة تويوتا راف فور ٢٠٢٠ مستعملة للبيع سيارة تويوتا راف فور ٢٠٢٠ تتمتع بلون زيتوني لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بفتحة سقف وباور ونظام ذكي خاص بركن السيارة، ومكيف ذات برودة عالية، ومرايات أمامية بنفس لون السيارة تعمل بالكهرباء، وريموت كنترول، ومرايات ضم إغلاق، ومقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد وتعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة نوافذ أمامية وخلفية زجاجية تعمل بالكهرباء، وراديو كاسيت وقفل مركزي خاص بقفل الأبواب، وكشافات ضباب.

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