نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا وهيونداي مستعملة للبيع بالسعودية بأسعار مُنخفضة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات للبيع بأرخص الأسعار بالسعودية, يبحث دائماً المواطنين والمقيمين بداخل المملكة على سيارات مستعملة بسعر مناسب ومواصفات عالية, وذلك نظراً لغلاء الأسعار في الآونة الأخيرة لذا زاد البحث في سوق المستعمل وسوف نقدم العديد من السيارات المستعملة بحالة جيدة وسعر مناسب وطرق التواصل للحصول عليها بسهولة.

سيارة مستعملة تويوتا كورولا 2013

للبيع سيارة تويوتا كورولا سنة الإصدار 2013 مستعملة للبيع في مدينة جازان, مواصفات السيارة كما يلي:-

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 18000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

السيارة تم قيادتها من 80000 إلى 899999 كيلو متر.

السيارة متوفرة بلون خارجي أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

دهان السيارة أعيد جزئيا وحالة الهيكل ممتازة بدون حوادث.

السيارة تم تجهيزها بمريات كهربائية ومكيف وكراسي مدفأة وأضوية زينون وشاشة لمس وكاميرا خلفية وأكياس هوائية وبلوتوث.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0582976972.

سيارة مستعملة للبيع هيونداي أكسنت 2014

للبيع سيارة هيونداي أكسنت سنة الإصدار 2014 مستعملة للبيع في مدينة حفر الباطن, مزايا السيارة كالآتي:-

سعر بيع السيارة هيونداي أكسنت مستعملة 14000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

السيارة تم قيادتها من 120000 إلى 129999 كيلو متر.

السيارة متاحة بلون خارجي أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

المواصفات الإقليمية في السيارة مواصفات خليجية.

المواصفات الإقليمية في السيارة مواصفات خليجية. الدهان في السيارة هو الدهان الأصلي وحالة الهيكل ممتازة بدون حوادث.

السيارة يوجد بها مرايات كهربائية ونظام ملاحة ومكيف وشاشة لمس وفتحة سقف.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0581484317.

سيارة مستعملة للبيع تويوتا كورولا 2013

للبيع سيارة تويوتا كورولا سنة الإصدار 2013 مستعملة للبيع في مدينة جازان حي النور, سوف نعرض مواصفات السيارة كما يلي:-