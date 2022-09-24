سيارات مستعملة للبيع بسعر رخيص كاش وبالتقسيط في السعودية

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عمر شويل - جدة تتميز السيارات من نوع التويوتا بمميزات عدة جعلتها تحتل المركز الأول في المبيعات على مستوى العالم العربي والأوربي وأصبحت السيارة الأكثر شهرة في العالم كله ويتم تقديم السيارة تويوتا في العالم العربي والخليجي بمواصفات محددة وبنسختين من الإصدار السيدان والهاتشباك. سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2005 مستعملة للبيع متوفر سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2005 مستعملة متوفرة للبيع في مدينة الباحة.

تباع السيارة تويوتا كامري مستعملة بسعر 6000 ريال سعودي.

يمكن للمشتري الحصول على السيارة تويوتا كامري بالتقسيط بدفع مقدم 1000 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كامري سجل 425000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كامري متوفرة بلون خارجي فضي.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

للحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يمكن للمشتري التواصل مع البائع عن طريق الإتصال على الرقم 00966596112980. للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2016 مستعملة متاح للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2016 مستعملة متاحة في مدينة الرياض.

تباع السيارة تويوتا كامري مستعملة بسعر 25000 ريال سعودي.

كما أن السيارة تويوتا كامري متاحة بالتقسيط بدفع مقدم 1000 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كامري سجل 53000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كامري متاحة بلون خارجي أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

السيارة تويوتا كامري متوفرة بفتحة سقف.

للحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يستطيع المشتري التواصل مع البائع عن طريق الإتصال على الرقم 0590259338 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966590259338. سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2009 مستعملة للبيع يوجد للبيع سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2009 مستعملة متواجدة في مدينة الباحة.

تباع السيارة تويوتا كورولا مستعملة بسعر 11000 ريال سعودي.

تتواجد السيارة تويوتا كورولا بنظام التقسيط بمقدم 5000 ريال سعودي وقسط شهري 2500 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل 198000 كيلو متر.

للحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يمكن للمشتري التواصل مع البائع عن طريق الإتصال على الرقم 00966596112980.

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