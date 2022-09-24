نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا مستعملة للبيع تبدأ بقسط شهري 500 ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات تويوتا مستعملة بالتقسيط بالسعودية, يبحث العديد من المقيمين بالمملكة ومحدودي الدخل عن سيارة بسعر مناسب وإمكانيات ومواصفات جيدة وجاهزة للإستخدام فور شرائها وذلك بسبب تزايد أسعار السيارات, وسوف نقدم العديد من السيارات المستعملة بالتقسيط وبحالة ممتازة. سيارة تويوتا كورولا 2010 مستعملة بالتقسيط للبيع سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2010 مستعملة للبيع في مدينة الرياض, مواصفات السيارة كما يلي:- تباع السيارة تويوتا كورولا مستعملة كاش بسعر 12000 ريال سعودي.

كما تباع السيارة بالتقسيط بسعر 15000 ريال سعودي.

كما أن السيارة متاحة بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 3000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 1000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 144000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

السيارة متوفرة بلون خارجي فضي، كما تتمتع بالدهان الأصلي من المصنع.

الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 00966593411768. سيارة تويوتا كورولا 2017 مستعملة بالتقسيط للبيع سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2017 مستعملة للبيع في مدينة جدة, مزايا السيارة كالآتي:- تباع السيارة تويوتا كورولا مستعملة بسعر 28000 ريال سعودي.

السيارة متوفرة بالتقسيط بدفع مقدم 3000 ريال سعودي وقسط شهري 1400 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة نوعه أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 140000 كيلو متر.

السيارة متوفرة بلون خارجي بترولي.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

السيارة متوفر بها ريموت كنترول ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية ومبدل أقراص ومشغل إسطوانات وجنوط.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0591091143 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966591091143. سيارة تويوتا كامري مستعملة 2005 بالتقسيط للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2005 مستعملة للبيع في مدينة القريات, كافة المعلومات المتوفرة عن السيارة:- تباع السيارة تويوتا كامري مستعملة بسعر 5000 ريال سعودي.

السيارة تم عرضها بالتقسيط بدفع مقدم 1000 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

ناقة الحركة في السيارة أوتوماتيك.

السيارة متواجدة بلون خارجي أبيض.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 160000 كيلو متر.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0582827811 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966582827811.

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