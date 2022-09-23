نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة المعجزة الصغيرة من جيلي رخيصة ومميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة السيارة المعجزة الصغيرة من جيلي رخيصة ومميزة في السعودية، حيث تعتبر السيارة أحدث طراز شبابي تقدمه شركة جيلي، فتلك السيارة تعتبر من أهم أنواع سيارات جيلي لدي الشباب والبنات، كما أن تصميمها جذاب ويشبه السيارات الرياضية وتعد الأكثر منافسة لمميزاتها وثمنها، فإن الشركة أهتمت في تصنيعها بتحقيق كافة معايير السلامة والراحة المطلقة للمستخدمين، حيث تعد هذه السيارة من الموفرة في الوقود للمواطنين، فالآن يمكن لأي مواطن التمتع بامتلاك سيارة فائقة في الأداء وموفرة في الوقود وبتصميم جذاب وعصري، يجب علي من يرغب في امتلاكها متابعة موقعنا للتعرف علي مواصفات ومزايا السيارة المعجزة الصغيرة من جيلي، وأيضا للتعرف علي سعر السيارة.

نبذة عن السيارة المعجزة الصغيرة من جيلي

إن هذه السيارة تكون سيارة كولراي بلس الجديدة، حيث أن الشركة أهتمت إطلاق سيارة مميزة في التصميم والأداء، فإن مواصفات المحرك المستخدم في السيارة تكون كالأتي: محرك تربو سعته 1.5 لتر ينتج المحرك قوة تكون 177 حصان، كما أن عزم دوران المحرك يبلغ 255 نيوتن لكل متر، بالإضافة إن معدل التسارع من 0 إلي 100 كم يكون 7.9 ث، وناقل الحركة في السيارة ذو 7 سرعات، كما أن معدل استهلاك الوقود يكون 17.8 كم لكل لتر بالإضافة إلي أن قيمة خزان الوقود هي 45 لتر، حيث أن السيارة تتميز بأنها دفع أمامي فقط، كما يمكنك الدخول علي رابط السيارة الصينية العملاق الصغير للتعرف علي التفاصيل موضحة بالصور.

مزايا تصميم كولراي من الداخل ومن الخارج

إن مزايا تصميم ها السيارة من الخارج تكون كالأتي:

تحتوي علي باب كهربائي للحقيبة تتحكم فيه عن بعد.

يوجد فيها جنوط رياضية لونها أسود مقاسها 18 بوصة.

تميز بشبكة أمامية يتوسطها شعار جيلي.

مرايا جانبية يمكن التحكم فيها وتعديلها من خلال زر كما أن يوجد بها إنارة جانبية.

متاح فتحة سقف بانوراما.

يوجد فيها عدة فتحت لاستخراج العادم مما يساعد في رفع كفاءة استهلاك الوقود.

يمكن فتح وغلق الزجاج عن بعد.

مصابيح أمامية وخلفية مدمجة بكاميرات توضح رؤية 360 درجة.

المميزات الداخلية للسيارة تكون كالتالي: