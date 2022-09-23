نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر بنز إس كلاس 2022 في السعودية بفئاتها المختلفة وأهم المزايا في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر بنز إس كلاس 2022 في السعودية فرصة عظيمة لأصحاب الذوق الرفيع، ميزات رائعة، قيادة سلسة ومرنة، ابتكارات حقيقية جعلت الجميع يسأل عن كم سعر مرسيدس اس كلاس، وتحديدًا بعض الإصدارات المتوفرة منها، لذا خصصنا هذا المقال سرد مواصفات مرسيدس بنز إس-كلاس 2022 الجديدة، بفئاتها الثلاثة من مزايا، عيوب، مواصفات، بالإضافة للإجابة عن سؤال كم سعر سيارة مرسيدس اس كلاس، حتى تكونوا ملمين بكل شيء عنها.

سعر بنز إس كلاس 2022 في السعودية

تأتي سيارة مرسيدس S500 في السعودية بمواصفات قياسية، بسعر تنافسي، تنافس السيارات الأخرى في نفس فئاتها، حيث تتوفر باثنان من المحركات بسعة 4 لتر، سعة 3 لتر، بالإضافة لمجموعة من المميزات التي جعلتها من أفضل السيارات التي نوصي بها، ويسأل الجميع عن كم سعر سيارة مرسيدس اس كلاس، لذا سنسرد مواصفات فئات سيارة بنز إس كلاس 2022 في السعودية:

مزايا ومواصفات مرسيدس بنز إس-كلاس 2022 فئة S580 4MATIC Long

سعة المحرك 4 لتر، 8 سلندر، نوع الدفع كلي.

سعة خزان الوقود: 76 لتر.

اقتصادية في الوقود 76 لتر.

نوع الوقود: بنزين.

قوة المحرك 503 حصان.

ناقل الحركة اوتوماتيك.

عدد المقاعد: 5 مقاعد.

القياسات: طول 5.289 متر، عرض 2.019 متر، ارتفاع 1.503 متر، سعة صندوق السيارة 535 لتر.

تأتي السيارة في هذه الفئة بمزايا أمان رائعة مثل نظام كشف حركة مجسم، كاميرا 360، مصابيح وفرامل تكيفية، نظام الأمان مانع للانغلاق، نظام أكياس هوائية، براغي عجلة ضد السرقة.

قفل باب تلقائي، منبه النقطة العمياء، فتح القفل التلقائي، توزيع قوة الفرامل، مساعد الفرامل.

توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، أجهزة إستشعار الإصطفاف أمامي وخلفي.

كما تأتي السيارة بميزات داخلية مثل القفل المركزي، فتحة سقف كهربائية، مصابيح أرضية، قفل مركزي، مصابيح أرضية.

المقاعد مصنوعة من الجلد، مصابيح لقراءة الخرائط، مقود كهربائي، فتحات مكيف خلفية.

مفتاح ذكي، ضبط المقعد أوتوماتك، مرآة للتجميل، نموذج خشب، مصباح الترحيب، تعديل إمالة المقود.

بالإضافة إلى حزمة من المزايا الترفيهية مثل مدخل aux، بلوتوث، مشغل أقراص، أضواء محيطة، ولاعة للسيجار، تحكم بالصوت في عجلة القيادة.

فرامل يد الكترونية، إمكانية الدخول من غير مفتاح، كمبيوتر يوضح المسافة و الوقود و متوسط السرعة، لوحة تعمل باللمس.

مزايا ومواصفات مرسيدس بنز إس-كلاس 2022 S 450

قبل أن نوضح لكم سعر مرسيدس S450 في السعودية، سنتطرق الآن لأبرز مواصفاتها، ومزاياها الرائعة والتي جاءت كالآتي:-

سعة المحرك: 3 لتر.

6 سيلندر.

نوع الدفع خلفي.

سعة خزان الوقود 70 لتر.

اقتصادية في استهلاك الوقود 8.2 لتر /100 كم.

نوع الوقود بنزين.

قوة المحرك: 367 حصان، عزم الدوران 500 نيوتن متر.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

السرعة القصوى كم / ساعة 250 كم.

5 مقاعد.

قياسات السيارة: الطول 5.271 متر، العرض 1.905 متر، الارتفاع 1.498 متر، قاعدة العجلات 3.165 متر، سعة صندوق السيارة 530 لتر.

مزايا الأمان الرائعة مثل نظام كشف حركة مجسم، مساعد الفرامل BA، مساند الرأس أوتوماتيكية، Airbags، غطاء محرك السيارة أوتوماتيكي، ABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق.

ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال، كاميرا خلفية، نظام المساعدة على تسلق التلال، توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، كاشف التصادم، قفل الباب التلقائي، عجلة احتياطية، عرض مراقبة ضغط الإطارات، مشد حزام الأمان الواقي – أمامي فقط.

مزايا خارجية ولا أروع جعلت تصميمها راقي يتناسب مع جميع الأذواق، بالإضافة لاستخدام التقنيات الحديثة لتكون أكثر سلاسة، وبشكل مميز، مثل أضواء نهارية مصابيح بتقنية LED، مرايا جانبية للأبواب مع إشارة إلتفاف، مرايا الباب إلكترونية.

جهاز للتحكم بمدى الاضاءة للمصابيح الامامي، فتح واقفال حساسات المري القابلة للطي الكترونيا، نوافذ كهربائية – أمامية و خلفية.

مزايا مريحة وترفيهية مثالية ما يبحث عنه العملاء وأكثر عند شراء سيارة، مثل تحكم الصوت مزود على عجلة القيادة، جميع التطبيقات الذكية، بلوتوث، مشغل الأقراص، التحكم بالسرعة، مقبس 12V -أمامي فقط، واجهة أي بود، إم بي 3، فرامل يد الكترونية.

كم سعر مرسيدس اس كلاس

سنتعرف الآن على سعر مرسيدس اس كلاس في السعودية، حيث سنوفر لكم سعر مرسيدس S450 في السعودية، بالإضافة لمعرفة كم سعر مرسيدس c200 في السعودية أيضًا، والتي جاءت كما يلي: