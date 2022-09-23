نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني للسيارات تمويل يصل 500 ألف ريال للسعوديين و المقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني 92 قدمت عدة بنوك وشركات سعودية، فرصة قوية للحصول على أفضل أنواع التمويلات بخصومات وتخفيضات مناسبة لجميع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية، وهذا احتفالا بهذا اليوم، الذي يعد من أهم الأيام السعودية والذي يحتفل به الجميع في أجواء احتفالية ومهرجانات، وقامت البنوك بإعطاء إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني بداية من يوم الأربعاء 21 سبتمبر وسوف تنتهي في 24 سبتمبر على أن يتم ممارسة العمل يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر، وهناك عرض لليوم الوطني للسيارات مقدم من أفضل وأقوى البنوك السعودية.

اليوم الوطني في بنك الرياض

معروف أن هذا البنك من أقوى وأهم البنوك السعودية والذي يوفر تمويل شخصي وتمويل تعليمي وتمويل سيارة، وتمويل تكميلي ونخبة مميزة من التمويلات للمواطنين السعوديين والغير سعوديين داخل المملكة، وبأطول فترة سداد ممتدة حتى 60 شهرا، سوف تحصل على التمويل بأقل الإجراءات والموافقة السريعة في دقائق، وذلك فور تقديمك لطلب التمويل وتقديم المستندات والأوراق المطلوبة.

عروض اليوم الوطني للسيارات

متاح لك أن تحصل على سيارات جديدة أو سيارات مستعملة وذلك بفترة سداد طويلة، ومبلغ تمويلي يصل حتى 500 ألف ريال للسعوديين والمقيمين، مع إمكانية الحصول على 3 سيارات وفق بعض الشروط والمتطلبات، ولك حرية اختيار السيارة مستعملة أو جديدة، وبسبب الاحتفال باليوم الوطني السعودي 92 سوف يتم منحك خصم على الرسوم الإدارية يصل حتى 92%، وهذا العرض متوفر لك بداية من يوم 20 سبتمبر وسوف ينتهي في 30 سبتمبر 2022.

شروط تمويل السيارات من بنك الرياض

هناك وقت معين للحصول على عرض السيارات فلابد من التقديم خلال تلك المدة.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

هامش ربح تنافسي.

التمويل متاح للسعوديين والمقيمين..

للموظفين والمتقاعدين.

يجب أن تكون حاصل على بطاقة ائتمانية.

شركات السيارات لدى بنك الرياض

من أهم تلك الشركات، هيونداي، فورد، تويوتا، جي أم سي، شيفرولية، مرسيدس، جيب، ليكزس، بي أم دبليو، بروش، كيا، ميتسوبيشي، نيسان، كاديلاك، اينفنتي، ويمكنك التقديم من خلال المواقع الإلكتروني لبنك الرياض وتقديم السيارة المختارة من أحد الشركات السابقة، مع المستندات من رخصة القيادة والهوية الوطنية، وكشف حساب بنكي، وصورة الإقامة، ويتم تقديم جميع المستندات للبنك وسوف تحصل على تمويلك في الحال وبموافقة مرنة.