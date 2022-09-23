نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على سيارات الان سيارة الاحلام…سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 suzuki s presso بمواصفات جبارة ومميزات عاليه واسعارها التى لا تقبل المنافسه لمحدودي الدخل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 suzuki s presso بمواصفات جبارة ومميزات عاليه واسعارها التى لا تقبل المنافسه لمحدودي الدخل، تعد سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 سيارة الشباب من أهم السيارات المطروحة حالياً فهي سيارة يابانية تنتمي إلي العلامة التجارية القديمة ” سوزوكي” ، وهي سيارة صغيرة الحجم ولكنها رياضية متعددة الاستخدامات وعملية وجاء سعرها اقتصادي من الدرجة الأولى ومناسب لأصحاب الدخل المحدود، جاءت السيارة بفئة واحدة فقط من ماركتها، ولكن بها العديد من المواصفات والمميزات وهذا ما سنعرضه في هذا المقال.

سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 suzuki s presso بمواصفات جبارة

سوف نقدم لكم احدث مواصفات ومميزات سيارة سوزكي اسبريسو 2022 بمواصفات ومميزات عاليه

مواصفات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022

جاءت سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 مزودة بالعديد من المواصفات التي تجعلها الخيار الأول للبعض ومواصفاتها كالتالي:

أبعاد السيارة القياسية، جاءت السيارة بتصميم مميز وأنيق وشبابي حيث يبلغ طول السيارة 3.5 متر، وارتفاعها 1.5 متر، والعرض 1.5 متر وبلغت قاعدة العجلات 2.4 متر، وجاءت الشنطة الخلفية بسعة 240 متر.

يأتي محرك السيارة بسعة 1000 سي سي.

السيارة 3 سليندر.

ينتج المحرك قوة 67 حصان.

بلغت قوة عزم الدوران حوالي 90 نيوتن/متر.

جاءت السيارة بنظام الدفع الأمامي وناقل حركة مزود ب 5 سرعات.

تبلغ سعة خزان الوقود حوالي 27 لتر.

بلغت السرعة القصوى للسيارة حوالي 150 كيلومتر فى الساعة.

تستهلك السيارة حوالي 5.5 لتر وقود عند قطع 100 كيلومتر في الساعة.

تحتوي السيارة على وسائد هوائية أمامية.

جاءت الفرامل بـ نظام منع الإنغلاق.

تحتوي السيارة على تكييف يدوي.

جاءت السيارة بريموت كنترول وليس مفتاح.

مميزات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022

تعمل السيارة على توفير الوقود، لأن سعة المحرك صغيرة.

توفر السيارة للسائق رؤية نهارية الطريق وتجعل عملية القيادة أكثر راحة وسهولة.

يأتي ارتفاع السيارة عن الأرض مناسب جداً مما يجعل السيارة مناسبة مع طبيعة الشوارع خاصة المصرية.

حجم السيارة صغير مما يجعلها سهلة التنقل والحركة في الشوارع الضيقة.

تحتوي السيارة على الكثير من أنظمة الترفيه على الرغم من سعرها البسيط.

سعر سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 في البلاد