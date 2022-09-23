نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة تويوتا ونيسان للبيع بأسعار مُخفضة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة تويوتا ونيسان للبيع بأسعار مُخفضة في السعودية، تتوفر بالمنطقة الشرقية للبيع سيارة نيسان صني استعمال موديل 2015 مشت 168 ألف كيلو متر، محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 90 حصان والجير أوتوماتيك، الماكينة مشروطة ونظيفة على الفحص والمكيف بارد يعمل بكفاءة. تتميز بفرامل مانعة للانغلاق، 2 وسائد هوائيه، نظام سنتر لوك، مرايا جانبية كهربائية، مقاعد مخمل، جنوط 14 بوصة، مكيف يدوي، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX. السيارة بحالة ممتازة كما هو واضح بالصور وقد وصل أعلى سوم عليها إلى 21 ألف ريال.

للبيع تويوتا مستعمل في السعودية

تتوفر بمدينة نجران للبيع سيارة تويوتا كورولا استعمال موديل 2013 مشت أكثر من 400 ألف كيلو متر، محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 121 حصان والجير أوتوماتيك، السيارة مفحوصة بودي سليم من الحوادث محركات متماسكة ومكيف ثلاجة. تتميز بمثبت للسرعة، مقاعد مخمل، تحكم طارة في النظام الصوتي، نوافذ كهربائية، مكيف يدوي، وسائد هوائيه، أحزمة أمان، جنوط 15 بوصة، منافذ للشحن والطاقة و4 مكبرات الصوت، شنطة كهرباء، نظام حماية ضد السرقة. وصل أعلى سوم إلى خمسة عشر ألف ريال.

تتوفر بمدينة الرياض للبيع سيارة تويوتا يارس استعمال موديل 2012 مشت 250 ألف كيلو متر، محرك 4 سلندر سعة 1300 سي سي بقوة 84 حصان والجير عادي خمس سرعات. حالة السيارة جيدة ماكينة وجير على الشرط والمكيف بارد، الكفرات شبه جديدة والبودي سليم من الحوادث. تتميز بتكييف يدوي، عدد 2 وسائد هوائية، جنوط مقاس 14 بوصة، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، مقاعد قماش. وصل أعلى سوم إلى عشرة آلاف ريال.

سيارات مستعملة للبيع بأسعار مُخفضة

تتوفر بمدينة الطايف للبيع سيارة نيسان ددسن غمارتين استعمال موديل 2014 مشت حوالي 296 ألف كيلو متر، محرك 4 سلندر بقوة 160 حصان وناقل الحركة عادي. البودي يوجد به رشوش متفرقة بسبب حكات بسيطة، الجير والماكينة والعضلات على الشرط والبيع لأعلى سوم. تتميز بزجاج كهربائي، سنتر لوك، إيرباقات جانبية، صدام خلفي عريض، غطاء حوض، ريموت، مقاعد قماشية وغيرها من المواصفات. وصل أعلى سوم على السيارة إلى 25 ألف ريال والبيع قريب.