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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة تويوتا وهيونداي للبيع بأسعار مناسبة مع إمكانية التقسيط، تضمنت عروض تقسيط المستعمل لهذا اليوم سيارة تويوتا CHR 2014 قطعت مسافة 240 ألف كيلو متر ومتواجدة في القصيم، السعر المطوب 15 ألف ريال قابلة للتقسيط عن طريق دفع مقدم 5000 ريال مع قسط شهري 2500 ريال، السيارة من المالك الاول فل كامل خالية من الرشوش والصدمات، بها محرك 4 سلندر 1800cc بقوة 121 حصان وناقل الحركة AUTO، تتميز بفرامل ABS، كشافات ضباب، جنوط، كاميرا خلفية، حساسات، مقاعد كهربائية، مثبت سرعة، ريموت كنترول، مرايات كهرباء، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مدخل AUX، مشغل دي في دي، مدخل USB، مكيف، وسائد هوائية وأحزمة أمان.

سيارات مستعملة للبيع مع إمكانية التقسيط

للبيع بالتقسيط سيارة هيونداي سنتافي 2014 فل كامل قطعت مسافة 156 ألف كيلو متر ومتواجدة أيضاً بالقصيم، السعر المطلوب 25 ألف ريال قابلة للتقسيط بدفع مقدم 2000 ريال وقسط شهري 1000 ريال. المحرك سداسي الاسطوانات 2400cc بقوة 176 حصان وناقل الحركة AUTO، تتميز بمكيف أوتوماتيك، ريموت كنترول، نوافذ كهربائية امامية، نوافذ كهربائية خلفية، مكابح مانعة للانغلاق، إيرباقات، حساسات، جنوط، تحكم كهربائي في المقاعد وغيرها من التجهيزات.

للبيع بالتقسيط سيارة هيونداي سوناتا 2016 قطعت مسافة حوالي 80 ألف كيلو متر ومتواجدة في الخُرج، السعر المطلوب 16 ألف ريال مع إمكانية البيع بالتقسيط بدفع مقدم 3000 ريال مع قسط شهري ألف ريال. المحرك رباعي الاسطوانات 2400cc بقوة 178 حصان وناقل الحركة AUTO، تتميز بحساسات أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، ليد، جنوط، نظام تثبيت سرعة، قفل سنترلوك للأبواب، نوافذ كهربائء، مقود متعدد الاغراض، صندوق خلفي كهربائي، مقاعد جلدية، مكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، 6 مكبرات الصوت، سقف بانوراما.

سيارات مستعملة بالتقسيط في السعودية

للبيع بالتقسيط سيارة تويوتا هايلكس 2012 glx ديزل قطعت مسافة أكثر من 500 ألف كيلو متر ومتواجدة في بريدة، السعر المطلوب للبيع هو 18 ألف ريال قابلة للتقسيط بدفع مقدم 1000 ريال وقسط شهري أيضاً 1000 ريال. المحرك رباعي الاسطوانات 2700cc بقوة 158 حصان وناقل الحركة MANUAL، تتميز بمكيف، مرايات ضم كهربائية، جنوط، مقاعد كهربائية، ريموت كنترول، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، زجاج فاميه، مشغل دي في دي، مشغل اسطوانات، حساسات، نظام دعم الفرامل، إيرباجات للسائق والركب.