نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة الطريق الصينية من جيلي لا مثيل لها بالمملكة في المقال التالي
عمر شويل - جدة قنبلة الطريق الصينية من جيلي ليس لها مثيل في المملكة، تعرف علي سيارة جيلي الجديدة فهي تعد عنوان الفخامة والأداء العالي للمحرك، فإن جيلي تعمل جاهدة علي تقديم أفضل سيارة تتوافر فيها عوامل أمان عالية، بالإضافة إلي إمكانيات المحرك عالية الجودة والتقنية، فإن تصميم سيارة جيلي الجديدة تعكس روعة التصميم والتكنولوجيا المستخدمة في السيارة، يجب علي كل مواطن يرغب في التعرف علي أفضل سيارة، من حيث المميزات وأداء المحرك وروعة لتصميم متابعة موقعنا الإلكتروني ثقفني.
نبذة عن قنبلة الطريق الصينية من جيلي
تعتبر قنبلة الطريق الصينية من جيلي هي سيارة مونجارو الجديدة كليا، حيث أن تلك السيارة تتوافر فيها مزايا عديدة تختلف عن غيرها، فإن تلك السيارة تحتوي علي محرك تيربو عالي الأداء وفائق الجودة، حيث أن سعته 2 لتر وعزم دورانه يبلغ 350 نيوتن لكل متر وأيضا ينتج المحرك قوة 235 حصان، وتسارع المحرك من 0 إلي 100 كم تكون 7.7 ث، كما أن ناقل الحركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، السيارة يكون بها نظام الدفع الرباعي.
ألبوم صور سيارة مونجارو الجديدة
إن هذه الصور توضح كافة المزايا التي تتمتع بها قنبلة الطريق الصينية من جيلي مونجارو الجديدة، والصور تكون كالأتي:
مميزات سيارة جيلي مونجارو الجذابة
- الهيكل الخارجي للسيارة مصمم بطريقة رائعة ومتينة تتحمل الصدمات.
- مزودة السيارة بكاميرا 540 درجة تساعد في الرؤية في ظروف القيادة الصعبة، بالإضافة إلي توفير نظام عرض علي الزجاج الأمامي في المركبة.
- تحتوي علي ثلاث شاشات كبيرة تتيح مدي واسع للرؤية، بالإضافة إلي شاحن لا سلكي، واحتواء السيارة علي 10 سماعات ومعهم عزل للضوضاء.
- يوجد بها نظام مساعدة علي الطريق من حيث تصحيح مسار تجنب الانحراف.
- تعمل السيارة علي التنبيه بحركة المرور والأبواب المفتوحة والتقاط النقاط العمياء والتحذير من التصادم الخلفي.
- بها نظام الاصطفاف الآلي، مقعد القائد يحتوي علي إمكانية التعديل إلي 12 وضعية.
- السيارة بها فتحة سقف بانوراما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قنبلة الطريق الصينية من جيلي لا مثيل لها بالمملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.