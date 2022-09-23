قنبلة الطريق الصينية من جيلي لا مثيل لها بالمملكة

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عمر شويل - جدة قنبلة الطريق الصينية من جيلي ليس لها مثيل في المملكة، تعرف علي سيارة جيلي الجديدة فهي تعد عنوان الفخامة والأداء العالي للمحرك، فإن جيلي تعمل جاهدة علي تقديم أفضل سيارة تتوافر فيها عوامل أمان عالية، بالإضافة إلي إمكانيات المحرك عالية الجودة والتقنية، فإن تصميم سيارة جيلي الجديدة تعكس روعة التصميم والتكنولوجيا المستخدمة في السيارة، يجب علي كل مواطن يرغب في التعرف علي أفضل سيارة، من حيث المميزات وأداء المحرك وروعة لتصميم متابعة موقعنا الإلكتروني ثقفني.

نبذة عن قنبلة الطريق الصينية من جيلي

تعتبر قنبلة الطريق الصينية من جيلي هي سيارة مونجارو الجديدة كليا، حيث أن تلك السيارة تتوافر فيها مزايا عديدة تختلف عن غيرها، فإن تلك السيارة تحتوي علي محرك تيربو عالي الأداء وفائق الجودة، حيث أن سعته 2 لتر وعزم دورانه يبلغ 350 نيوتن لكل متر وأيضا ينتج المحرك قوة 235 حصان، وتسارع المحرك من 0 إلي 100 كم تكون 7.7 ث، كما أن ناقل الحركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، السيارة يكون بها نظام الدفع الرباعي.

ألبوم صور سيارة مونجارو الجديدة

إن هذه الصور توضح كافة المزايا التي تتمتع بها قنبلة الطريق الصينية من جيلي مونجارو الجديدة، والصور تكون كالأتي:

مميزات سيارة جيلي مونجارو الجذابة