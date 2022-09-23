نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا ياريس مستعملة للبيع في السعودية، أسعار أقل من 11500 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تويوتا ياريس مستعملة للبيع في السعودية، لا غبار على سيارات تويوتا بشكل عام، وخاصة أنها معشوقة الجماهير في المملكة العربية السعودية، فهي سيارة يابانية، يتبناها وكيل قوي، قطع غيار متوفرة، وأسعار معقولة، ولعل من اهم أبناء عائلة تويوتا هي الإبنة الصغرى تويوتا ياريس، فهي سيارة تكفي للعائلات الصغيرة، أو فئة الشباب، إقتصادية في البنزين، ذات تحمل عالي، وفي هذا المقال بمشيئة الله سوف نقوم بعرض تويوتا ياريس للبيع في السعودية بأرخص الأسعار قدر الإمكان وكذلك تكون متوفرة في أكثر من مكان في مدن المملكة العربية السعودية. تويوتا ياريس مستعملة للبيع في السعودية أولا تويوتا ياريس موديل 2013: موقع السيارة: مدينة حفر الباطن، حي الباطن.

السيارة مستعملة موديل عام 2013 مصنعة طبقا للمواصفات الخليجية.

ناقل الحركة أوتاماتيكي.

ممشى السيارة: فوق 200 ألف كم.

اللون: أبيض (بدهانها الأصلي)، خالية من الحوادث.

إضافات بالسيارة: مرايا جانبية كهربائية، بلوتوث، إضاءة LED، مدخل AUX وUSB، إيرباج، مثبت سرعة، كراسي جلد، تكييف.

السعر: 14000 ريال سعودي (للبيع النقدي)، 18000 ريال سعودي (للبيع أقساط). ثانيا تويوتا ياريس موديل 2008: موقع السيارة: مدينة الرياض، حي عرقة.

السيارة مستعملة موديل عام 2008 هاتشباك مصنعة طبقا للمواصفات الخليجية.

ناقل الحركة يدوي (مانوال).

ممشى السيارة: فوق 300 ألف كم.

اللون: رمادي (بدهانها الأصلي)، عيوب بسيطة في الجسم الخارجي للسيارة (كما هو موضح بالصورة).

إضافات بالسيارة: تكييف.

السعر: 11500 ريال سعودي (نقدي فقط). ثالثا تويوتا ياريس موديل 2012: موقع السيارة: مدينة الزلفي، حي الربوة.

السيارة مستعملة موديل عام 2012 مصنعة طبقا للمواصفات اليابانية.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

ممشى السيارة: فوق 200 ألف كم.

اللون: أبيض (بدهانها الأصلي)، خالية من الحوادث.

إضافات بالسيارة: تكييف، بلوتوث.

السعر: 16000 ريال سعودي (نقدي أو أقساط). رابعا تويوتا ياريس موديل 2016: موقع السيارة: مدينة القريات، حي المروج.

السيارة مستعملة موديل عام 2016 مصنعة طبقا للمواصفات الخليجية.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

ممشى السيارة: فوق 130 ألف كم.

اللون: أبيض (بدهانها الأصلي)، خالية من الحوادث.

إضافات بالسيارة: تكييف.

السعر: 22000 ريال سعودي (نقدي أو أقساط). إلى هنا قد نكون عرضنا بعض السيارات المستعملة، وسنحاول في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله أن نكتب مزيدا من الموديلات تويوتا الأخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تويوتا ياريس مستعملة للبيع في السعودية، أسعار أقل من 11500 ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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