نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات هيونداي اكسنت للتنازل بدون مقابل والاقساط مفاجأة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر هيونداي اكسنت من أكثر السيارات شهرة في المملكة العربية السعودية، وهناك كثيرين يبحثون عن حالات مستعملة منها للبيع بنظام التنازل، وتحقق اكسنت معادلة جيدة في التوازن ما بين الأداء المقبول بالإضافة إلى استهلاكية الوقود المنخفضة، كما أنها تقدم مستوى تجهيزات مقبول وكذلك تضم تجهيزات أمان منها الـabs مانع أنغلاق الفرامل بالإضافة إلى abd لتوزيع قوة الفرامل وأيضا الوسائد الهوائية للتقليل آثار التصادم عند وقود حادث. سيارات هيونداي اكسنت للتنازل بدون مقابل والاقساط مفاجأة هناك سيارة هيونداي اكسنت موديل موديل 2021، حالة المحرك والقير بدون أي ملاحظات إطلاقا ويعملان بشكل جيد.

وفي الوقت نفسه جهة تنازل السيارة هي بنك الراجحي، قير السيارة قير اتوماتيكي، ممشى السيارة هو 28 كيلومتر.

قسط السيارة هو 827 ريال سعودي شهريا وليس هناك دفعة أخيرة.

ملاحظات البودي صدمة من ناحية الصدام الخلفي ومن ناحية الباب الخلفي جهة اليمين.

وفي الوقت نفسه لم يتم تصليح السيارة، السيارة للتنازل بدون مقابل.

عدد الأقساط المدفوعة هي 10 من أصل 60 قسط. اكسنت حالة أخرى جيدة بسعر أقساط شهرية مفاجأة في المملكة العربية السعودية هناك سيارة اكسنت موديل 2021 في الرياض، لون السيارة هو اللون الرمادي الغامق.

وفي الوقت نفسه السيارة موديل ستاندر للتنازل بدون مقابل عن طريق شركة الأولى للتمويل.

الأقساط المدفوعة هي 16 قسط ومبلغ القسط هو 1290 ريال سعودي.

في حالة إعادة البيع سيتم إعادة جدولة الأقساط للمبلغ ولا يشترط تحويل الراتب على بنك معين.

حالة السيارة من حيث البودي جيدة مع وجود بعض دقات بالصدام الخلفي.

حالة كفرات السيارة والزجاج والمرايات والفرش الداخلي للسيارة ليست عليهم أي ملاحظات. باقي مواصفات اكسنت في المملكة العربية السعودية تحتوي السيارة على تجهيزات داخلية منها تكييف قوي يعمل في أقصى الظروف.

كذلك تحتوي السيارة من الداخل على شاشة للتحكم في النظام الصوتي والترفيهي.

وفي الوقت نفسه تحتوي مرايا السيارات على غمازات إضاءة.

إضاءة السيارة الأمامية متميزة للقيادة الليلية في أقصى الظروف.

السيارة تحتوي على مساحات تخزين عديدة بخلاف الشنطة الخلفية الكبيرة التي تتسع إلى مساحة تخزينة تقدر بـ500 لتر.

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