نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا Toyota مستعملة للبيع بأسعار 7500 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتيح سوق السيارات تويوتا Toyota المستعملة داخل المملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين والمقيمين فرصة الإختيار بين أنواع كثيرة من السيارات وأيضا المفاضلة بين الأسعار المختلفة للسيارات وطرق الدفع المختلفة سواء نقدا أو بالتقسيط،واليوم من خلال السطور القادمة سنوضح لكم أسعار السيارات تويوتا المستعملة بكل الأنواع.

سيارة مستعملة للبيع في الرياض:

يتوافر للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2010 مستعملة متوفرة للبيع في مدينة الرياض، حيث قد تم عرض السيارة تويوتا كامري مستعملة للبيع بسعر 12000 ريال سعودي، وتم تزويد السيارة تويوتا كامري بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كامري سجل 198 ألف كيلو متر. لون هيكل السيارة تويوتا كامري الخارجي أبيض. نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين. السيارة تويوتا كامري متوفرة للبيع في معرض العميري لتجارة السيارات بمنطقة تبوك الصناعية. للحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يمكنك الإتصال بالبائع على الرقم 00966560440320.

سيارات مستعملة للبيع:

يوجد للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2006 مستعملة متواجدة للبيع في مدينة عنيزة السعودية، السيارة تويوتا كامري مستعملة تم عرضها للبيع بسعر 7500 ريال سعودي، ويعد ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك، بينما عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كامري سجل 98500 كيلو متر.

هيكل السيارة الخارجي في السيارة تويوتا كامري أبيض. الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين. السيارة تويوتا كامري تحتوي على الكماليات التالية: مكيف، وريموت كنترول، جنوط، وسادة هوائية جانبية، وسادة هوائية للسائق، وسادة هوائية للركاب. بالإضافة إلى أن نوافذ السيارة الأمامية والخلفية كهربائية مع وجود زجاج فاميه. للحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى التواصل مع البائع عن طريق الإتصال على الرقم 0582583794 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966582583794.

سيارات مستعملة بالتقسيط:

متاح للبيع سيارة تويوتا راف فور أول إستخدام 2020 مستعملة متاحة للبيع في مدينة بريدة، حيث قد تم عرض السيارة تويوتا راف فور مستعملة بسعر 18000 ريال سعودي، وعرض البائع السيارة تويوتا راف فور بالتقسيط بمقدم 5000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.