نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع هيونداي وكيا بسعر مناسب في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم آخر وأفضل سيارات مستعملة في السعودية تم عرضها على المواقع الإلكترونية الخاصة ببيع وشراء السيارات المستعملة داخل مناطق المملكة العربية السعودية المختلفة في كافة محافظاتها، ويعتبر الهدف من عرض السيارات المستعملة هو توفير سيارات بإمكانيات عالية وأسعار مخفّضة إلى الأشخاص التي إمكانياتها المادية ليست عالية وفي نفس الوقت تساعد مالك السيارة في بيع سياراته والحصول على مبلغ مالي قد يكون في حاجة له أو بيع سياراته بسبب حصوله على سيارة أخرى.

سيارات مستعملة في السعودية

من أخر السيارات المستعملة التي تم عرضها عبر الإنترنت ما يلي:-

1. سيارة هيونداي كريتا 2020 مستعملة

هذه السيارة تم إطلاقها في عام 2020م والموتور الخاص بها يعمل بسعة تبلغ 1600 سي سي وهي متوفرة فيم دينة الرياض بسعر 64 ألف و709 ريال سعودي بناقل حركة أوتوماتيكي، ولأي تفاصيل يمكنكم التواصل مع مالك السيارة على رقم 966115208981.

2. سيارة كيا ريو 2019 مستعملة

بالنسبة إلى سيارة كيا ريو 2019م فهي لا تزال تحت الطلب حتى الآن، لون السيارة من الخارج هو اللون الأسود الأقرب إلى الرصاصي وحجمها متوسط ومناسب للكثير من الطرق والأراضي الوعرة وتتكون من أربعة أبواب، هي متوفرة الآن مستعملة في الرياض بسعر بيع يبدأ من 43 ألف و824 ريال سعودي وللمزيد من التفاصيل اتصل على رقم 966115208981.

3. سيارة كيا سيراتو 2019 سيدان مستعملة

السيارة تنتمي إلى فئة سيارات السيدان التي تم إطلاقها في عام 2019م، الموتور الذي تعمل به السيارة يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي وسعته تبلغ حوالي 1600 سي سي، لون السيارة هو اللون الأبيض وعدد أبوابها أربعة أبواب، سعر بيع السيارة يبدأ من 57 ألف و203 ريال سعودي وللمزيد من التفاصيل اتصل على رقم 966115208981.

4. سيارة هيونداي سوناتا 2019 مستعملة

أما بالنسبة إلى هذه السيارة فهي سيارة عظيمة وإمكانياتها عالية وحالتها جيدة جدًا من الخارج والداخل وذلك بعد الفحص الميكانيكي، يتم بيع السيارة مستعملة بسعر 68 ألف و30 ريال سعودي في الرياض والموتور يقترن بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا، والسيارة لونها من الخارج أبيض اللون وعدد أبوابها أربعة أبواب ولأي تفاصيل أخرى يمكنكم الاتصال برقم 966115208981.