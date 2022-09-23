- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ700 ريال.. تقسيط كيا بيجاس 2022 لمدة 60 شهر ارخص عروض التقسيط من عبد اللطيف جميل في المقال التالي
عمر شويل - جدة إذا كنت ترغب في الحصول على أفضل السيارات الجديدة والمتطورة الموجودة في المملكة العربية السعودية، إليكم عرض تقسيط كيا بيجاس 2022 من شركة ومجموعة عبد اللطيف جميل للتمويل الأكثر شهرة في السعودية، حيث أن هذه الشركة هي من الشركات التي تشتهر بعروض التقسيط العظيمة التي تعمل على تقديمها حتى مع أغلى السيارات وفترة السداد المُرضية لكل الفئات وهذا ما سنقوم بتقديمه بشكل تفصيلي في سطور مقال اليوم.
تقسيط كيا بيجاس 2022 من عبد اللطيف جميل للتمويل
بالنسبة إلى سعر سيارة كيا بيجاس 2022م لهذه الفئة في سوق المملكة العربية السعودية يبدأ من 46.050 ريال سعودي، بينما القسط الشهري الذي يتم سداده يبدأ من 700 ريال سعودي ويمكنه تزويد القسط الشهري وتقليص فترة السداد كما ترغب وبحسب إمكانياتك ولكن لا يمكن إنقاصه عن هذا المبلغ، وأول دفعة قسط يمكنك دفعها من سعر السيارة تبلغ 19.006 ريال سعودي بينما الدفعة الأخيرة من قيمة السيارة تبدأ من 18.534 ريال سعودي والأقساط الأخرى المتبقية يتم سدداها على مدار خمس سنوات.
مميزات وإمكانيات سيارة كيا بيجاس موديل 2022م
- نبدأ بمحرك السيارة والذي سعته اللترية تبلغ 1.4 لتر أي حوالي 1400 سي سي وأقصى عزم دوران له 132 نيوتن لكل متر.
- بينما قوة دفع الموتور يبلغ حوالي 95 حصان ويقترن الموتور بناقل حركة يعمل يديوًا يتكون من خمس سرعات وآخر يعمل يدويًا يتكون من أربع سرعات مختلفة.
- يبلغ معدل استهلاك السيارة من البنزين حوالي 17.8 كيلو متر لكل لتر واحد وأقصى سرعة للسيارة تبلغ حوالي 180 كيلو متر خلال ساعة واحدة.
- وبالنسبة إلى تسارع السيارة فيبدأ من السكون الصفري في غصون 13.1 ثانية يصل إلى 100 كيلو متر خلال ساعة واحدة.
- تعمل السيارة بنظام الدفع الكلي للعجلات وتحتوي على مقابض قوية مطليه بالكروم اللامع والمرايا الجانبية للسيارة يتم طيّها بشكل كهربائي.
- السيارة مزودة بعدد من الوسائد الهوائية التي تحمي السائق وركاب الصف الأول من الحوادث والاصطدامات وفي الفئات الأعلى تجهيزًا مزودة في كل صفوف السيارة.
- تعمل السيارة على دعم الهواتف الذكية بتوافر خاصيتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو وكذلك خاصية البلوتوث وشحن الهواتف اللاسلكي والواي فاي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ700 ريال.. تقسيط كيا بيجاس 2022 لمدة 60 شهر ارخص عروض التقسيط من عبد اللطيف جميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.