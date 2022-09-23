نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ700 ريال.. تقسيط كيا بيجاس 2022 لمدة 60 شهر ارخص عروض التقسيط من عبد اللطيف جميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت ترغب في الحصول على أفضل السيارات الجديدة والمتطورة الموجودة في المملكة العربية السعودية، إليكم عرض تقسيط كيا بيجاس 2022 من شركة ومجموعة عبد اللطيف جميل للتمويل الأكثر شهرة في السعودية، حيث أن هذه الشركة هي من الشركات التي تشتهر بعروض التقسيط العظيمة التي تعمل على تقديمها حتى مع أغلى السيارات وفترة السداد المُرضية لكل الفئات وهذا ما سنقوم بتقديمه بشكل تفصيلي في سطور مقال اليوم.

تقسيط كيا بيجاس 2022 من عبد اللطيف جميل للتمويل

بالنسبة إلى سعر سيارة كيا بيجاس 2022م لهذه الفئة في سوق المملكة العربية السعودية يبدأ من 46.050 ريال سعودي، بينما القسط الشهري الذي يتم سداده يبدأ من 700 ريال سعودي ويمكنه تزويد القسط الشهري وتقليص فترة السداد كما ترغب وبحسب إمكانياتك ولكن لا يمكن إنقاصه عن هذا المبلغ، وأول دفعة قسط يمكنك دفعها من سعر السيارة تبلغ 19.006 ريال سعودي بينما الدفعة الأخيرة من قيمة السيارة تبدأ من 18.534 ريال سعودي والأقساط الأخرى المتبقية يتم سدداها على مدار خمس سنوات.

مميزات وإمكانيات سيارة كيا بيجاس موديل 2022م