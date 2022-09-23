نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق الفخامة و التكنولوجيا.. مواصفات وسعر هيونداي ازيرا 2023 متعة القيادة لتلبي كل احتياجاتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايد البحث عن مواصفات وسعر هيونداي ازيرا 2023 باعتبارها من السيارات الأكثر رواجًا في الخليج العربي وخاصة في المملكة العربية السعودية والتي قدمتها شركة هيونداي الكورية حيث تنتمي السيارة إلى فئة السيدان، زودت السيارة بحزمة من التجهيزات التي جعلتها في صدارة السيارات العالمية حيث يتوفر في السيارة تقنيات الحماية والعديد من وسائل الرفاهية.

مواصفات وسعر هيونداي ازيرا 2023

تسعى شركة هيونداي للتميز لذا صممت هذه المركبة بطراز فريد أنيق يلائم العصر، تتمتع هذه السيارة بالعديد من المواصفات والامكانيات، ومن أهمها ما يلي:

محرك قوي يبلغ سعته 3.5 لتر بقوة 286 حصان فهي سيارة سريعة ذات محرك خيالي.

كما ان أقصى سرعة قد تصل إليها السيارة هي 240 كم في الساعة.

أيضا تأتي السيارة بجنوط رياضية مقاس 17 أو 18 بوصة.

بينما تتمتع السيارة بالأمان التام حيث زودت بالعديد من أساليب الأمان ومنها: الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية للحماية في حالة الصدمات والحوادث ونظام منع الانغلاق إضافة إلى حساسات الركنة الأمامية والخلفية حيث زودت الحساسات الخلفية بكاميرا لضمان الحماية كما زودت السيارة بنظام تحذير عالي ضد السرقة.

كما زودت السيارة بمصابيح خلفية وأمامية بتقنية LED، إضافة إلى الفوانيس الإلكترونية.

علاوة على ذلك جهزت السيارة من الداخل بمقاعد مريحة مصنوعة من الجلد.

أيضا تتمتع السيارة بنظام إلكتروني فريد يعرف باسم التشغيل الذكي للسيارة بالبصمة.

كما تتوفر السيارة باللون الأزرق والأخضر والفضي والأسود والرمادي والأبيض.

بالإضافة إلى ذلك السيارة مزودة بمجموعة كبيرة من الكماليات مثل مرايات كهربائية، مكيف هواء، مشغل DVD، زجاج كهربائي إضافة إلى التحكم في الطارة.

سعر هيونداي أزيرا 2023 في السعودية

وصل سعر الفئة الأولى من هذه السيارة في المملكة العربية السعودية إلى 118 ألف ريال سعودي بينما يقدر سعر الفئة الثانية منها حوالي 131 ألف ريال سعودي أما الفئة الثالثة فقد وصل سعرها إلى 158 ألف ريال سعودي.

Hyundai Azera 2023

في نهاية مقال سعر ومواصفات هيونداي ازيرا 2023. حيث تم التعرف على إمكانيات ومميزات هذه السيارة العصرية بالتفصيل. باعتبارها إحدى السيارات الأكثر استخدامًا في الخليج العربي. مع توضيح سعر السيارة بفئاتها الثلاثة في المملكة العربية السعودية