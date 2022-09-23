نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لرفاهية بلا حدود.. مواصفات سيارة بنتلي بنتايجا 2023 لعشاق السيارات الفارهة والمميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة بنتلي هي تصميم جديد من السيارات الكروس أوفر؛ فهي سيارة تمتاز بكفاءتها التي تفوق كفاءة أي سيارة أخرى لما بها من كافة الكماليات التي يتطلبها المشتري، هذا وقد انتظرها الكثير من الأشخاص، وقد أعلن عن الموعد المحدد لبيع أول سيارة من هذا الطراز في أواخر هذا العام 2022، لذلك نقدم لكم من هنا مواصفات سيارة بنتلي بنتايجا 2023.

مواصفات سيارة بنتلي بنتايجا 2023

هذه السيارة من السيارات التي لها العديد من المميزات التي تفوق الخيال، من هذه المميزات مايلي:

محرك السيارة بنتلي سداسي الأسطوانات، وتصل سعته إلى3.5 لتر.

قوة السيارة تصل إلى443 حصان، أما عن قوة الدوران فتصل إلى542 نيوتن لكل متر.

السيارة بإمكانها أن تسير على سرعة مائة كيلو في خلال أربعة ثواني فقط.

السيارة بها ناقل حركي أوتوماتيكي، ويساعد في عمل ثماني نقلات لها سرعات متفاوتة.

صنعت السيارة من أقوى مواد الصنع.

المقاعد بها لها كسوة من الجلد القوي.

أما التابلو فهو ممزوج باللون الخشبي ليعطي السيارة من الداخل الفخامة والأناقة.

المقاعد داخل السيارة بنتلي مزودة بفتحات تهوية من أعلاها؛ حتى يتوزع الهواء عليها.

السيارة داعمة لستة عشر نظام صوتي متفاوتين.

المقاعد الخلفية يمكنها الاستمتاع بمشاهدة كل ما هو جديد عبر الشاشات المثبتة في المقاعد الأمامية.

السيارة تحتوي على إنذار لمنع السرقة، كما أنها بها سنتر لوك.

فئات السيارة بنتلي بنتايجا والفرق بينهم

قوة الفئة الأولى منها تصل إلى542 حصان.

قوة الفئة الثانية وصلت إلى627 حصان.

السيارة بنتلي الفئة الثالثة منها ذات محرك تربو، أما سرعتها فقد وصلت إلى335 حصان.

المحرك في الفئة الرابعة3500Cc، بينما قوتها443 حصان.

الجدير بالذكر أن السيارة بنتلي بنتايجا بعد التحديثات التي حدثت بها لم يتم الإفصاح عن سعرها حتى الآن، وحين تحديد السعر سيتم الإعلان فورًا.

Bentley Bentayga 2023

في نهاية مقال مواصفات سيارة بنتلي بنتايجا 2023 فقد أوضحنا لكم أهم المميزات الموجودة في السيارة المستحدثة؛ لذا ننصحكم بشرائها، كما قدمنا لكم الفرق في السرعات بين فئات السيارة بنتلي بنتايجا، ونعدكم بأنه حين تحديد سعر السيارة سيتم الإفصاح عنه عبر موقعنا.