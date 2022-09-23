نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار سيارة تويتا برادو في المملكة العربية السعودية لعام ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطرح المملكة العربية السعودية سيارة تويوتا براد لهذا العام وبأسعار منافسة ومميزة في أسواق المملكة العربية السعودية وفي كافة محافظاتها مع تطويرها لمواصفاتها الداخلية والخارجية وبأحدث الموديلات والألوان الفخمة التي تلبي كافة الأذواق وتغطي كافة الاحتياجات عن طريق مواصفات فريدة ومميزة.

أسعار سيارة تويوتا برادو في المملكة العربية السعودية لعام ٢٠٢٢

بعض المواصفات الخارجية لسيارة تويوتا برادو:

أنوار أمامية وأنوار ضباب أمامية ال اي دي

هي أنوار قوية مميزة وواضحة تساعدك في رؤية أوضح وخاصة في أوقات الضباب والظلام.

شبك أمامي جميل نوعه كروم:

يتميز بصلابته ومظهره اللائق الجميل الذي يضفي على سيارة شكل مميز وجذاب.

اللون الأسود والفضي الذي يعطي الفخامة والتميز.

المرايا الواضحة ذات الحجم الوسطي التي تساعد السائق على معرفة جوانبه يمينه و يساره

الزجاج الأمامي الصلب مع محركات فوقه

للغسل أثناء الأمطار.

بعض المواصفات الداخلية لسيارة تويوتا برادو:

صندوق تبريد يساعدك أثناء رحلتك على تبريد السيارة وخاصة في الجو الحار وفي وقت الصيف مع تبريد مشروباتك داخل السيارة.

المقاعد في السيارة والتي تكون أمامية

وخلفية ذات تصميم فخم ومريح جداً أثناء الجلوس وله أزرار للتحكم في المقاعد كلها. أيضاً تستطيع طي المقعد الثالث في السيارة لكي تتسع إلى أكبر عدد من الأغراض والحقائب والمقاعد كلها كهربائية التحكم.

نظام السيارة والدخول لها هو نظام تشغيل ذكي إلكتروني. يستطيع مستخدم السيارة أن يتحكم بالسيارة بواسطة بواسطة مفتاح ذكي مجرد أن تضع يدك على قفل الأبواب.

سعر سيارة تويوتا برادو في السعودية لعام ٢٠٢٢

طرحت المملكة العربية السعودية سيارة تويوتا برادو في الأسواق بمواصفات وأسعار منافسة جداً فقد بلغ سعر السيارة حوالي ريال155.900 ريال سعودي مع الرسوم الإضافية.

محركات تويوتا برادو 2022

تتوفر السيارة في منطقتنا العربية بثلاثة أنواع من المحركات. محركين يعملان بالبنزين ومحرك واحد يعمل بالديزل وهناك تفاوت بين هذه المحركات تنقسم من حيث القوة والأداء الخاص بالمحرك على النحو التالى:

محركات البنزين :

محرك مكون من اربعة سلندر سعة 2.7 لتر يولد طاقة 164 حصان و 246 نيوتن.م من عزم الدوران ومتصل به ناقل تروس أوتوماتيكية مع 6 سرعات ويدعم خاصية التحكم اليدوي ويبلغ معدل استهلاك الوقود لهذا المحرك 10.6 كم لكل لتر هذا كان أغلب مايخص سيارات تويوتا برادو في أسواق المملكة العربية السعودية لهذا العام.