سيارات مستعملة للبيع بالسعودية بإمكانيات وجودة عالية

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عمر شويل - جدة تم توفير عدد كبير من السيارات هيونداي المستعملة للبيع في أسواق السيارات داخل المملكة السعودية والتي تم توافرها بأنظمة التقسيط للمواطنين السعوديين والمقيمين ومتوفر بها كافة الكماليات والتجهيزات. سيارة هيونداي سوناتا سنة الصنع 2013 مستعملة للبيع متوفر للبيع سيارة هيونداي سوناتا سنة الصنع 2013 مستعملة متوفرة للبيع في مدينة حفر الباطن.

سعر بيع السيارة هيونداي سوناتا مستعملة 24000 ريال سعودي.

السيارة هيونداي سوناتا متوفرة بالتقسيط بمقدم 1000 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي سوناتا أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة هيونداي سوناتا بلغ 250000 كيلو متر.

السيارة هيونداي سوناتا متوفرة بلون خارجي أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي سوناتا البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي سوناتا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0096666583525710. للبيع سيارة كيا ريو أول إستخدام 2017 مستعملة متواجد سيارة كيا ريو أول إستخدام 2017 مستعملة للبيع في مدينة جدة.

سعر بيع السيارة كيا ريو مستعملة 21000 ريال سعودي.

كما أن السيارة كيا ريو متاحة بالتقسيط بدفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة كيا ريو أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة كيا ريو سجل 111000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة كيا ريو فضي.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة كيا ريو مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0590304313 او من خلال الواتس آب على الرقم 00966590304313. سيارة هيونداي أكسنت سنة الصنع 2013 مستعملة للبيع متواجد للبيع سيارة هيونداي أكسنت سنة الصنع 2013 مستعملة متواجدة للبيع في مدينة المدينة المنورة.

سعر بيع السيارة هيونداي أكسنت مستعملة 15000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي أكسنت أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة هيونداي أكسنت بلغ 263000 كيلو متر.

السيارة هيونداي أكسنت متواجدة بلون خارجي أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي أكسنت البنزين.

السيارة هيونداي أكسنت تحتوي على مكيف وريموت كنترول ومرايات كهرباء ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية ومشغل إسطوانات.

بالإضافة إلى وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للركاب وجنوط ومقاعد كهربائية وقفل مركزي للأبواب.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي أكسنت مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0560350798 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966560350798.

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