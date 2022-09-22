نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات هونداي مستعملة للبيع في السعودية بسعر رخيص في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات هيونداي تعتبر من أشهر السيارات المستعملة التي تباع في جميع دول الخليج، خاصة في المملكة العربية السعودية، لأنها مزود بمكنة وامكانيات رائعة تستحمل الظروف المناخية في السعودية، لذلك سوف نذكر إليكم اليوم أفضل سيارات هيونداي. سيارة هيونداي توسان ٢٠١٧ مستعملة للبيع سيارة هيونداي توسان ٢٠١٧ تتمتع بلون ذهبي لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمكيف خالي من أي مشاكل ويعمل اتوماتيك وباور، وجنوط.

يوجد بهذه السيارة ريموت كنترول ومبدل أقراص ونوافذ أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء، وجهاز إنذار.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٦٢ ألف كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الشرقية.

تعرض سيارة هيونداي توسان ٢٠١٧ للبيع بسعر ٣٦ ألف ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع خمس آلاف ريال سعودي مقدم وألف ريال سعودي بداية كل شهر.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 966580388296+,+966580388296. للبيع سيارة هيونداي اكسنت ٢٠١٩ مستعملة سيارة هيونداي اكسنت ٢٠١٩ تتمتع بلون بني لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز مرايات أمامية لونها نفس لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء، وميكف يعمل اتوماتيك، ومرايات ضم اغلاق، وريموت كنترول وفتحة سقف، ونوافذ أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء وراديو كاسيت، ومشغل دي في دي.

يوجد بهذه السيارة حساسات خلفيه وأمامية ونظام فرامل مانع للانغلاق، ووسادة هوائية جانبية، وكاميرا خلفية وجنوط، ومثبت سرعة وكشافات ضباب وإنذار وسبويلر خلفي.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٩,٥٩٥ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الرياض.

تعرض سيارة هيونداي اكسنت ٢٠١٩ للبيع بسعر ٢٦,٠٠٠ ريال سعودي كاش.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0596165507,+966596165507. سيارة هيونداي جراند I10 ٢٠١٥ مستعملة للبيع سيارة هيونداي جراند I10 ٢٠١٥ تتمتع بلون أحمر لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمكيف ذات برودة عالية ونوافذ أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء.

كما السيارة بها راديو كاسيت ومشغل اسطوانات وبلوتوث، ونظام فرامل مانع للانغلاق، ووسادة هوائية للسائق والركاب.

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