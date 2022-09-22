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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للتنازل لظروف السفر من غير مقابل ومن غير شروط، تتوفر للتقبيل سيارة هوندا اكورد 2022 مستعملة قراءة عدادها 15 ألف كم فقط، ماكينة 4 سلندر 1500CC بقدرة 198 حصان والقير اوتوماتيك. السيارة بها دقة بالصدام الأمامي تفاصيلها موجودة بالتقرير المرفق ومعها تأمين شامل، تم اضافة حماية كاملة وتلبيس للمراتب الداخلية إلى جانب الأرضية والمقود. تتميز بحساسات خلفية، جنوط 17 انش، اضاءات ليد، نظام تثبيت سرعة، دخول السيارة بالريموت، تشغيل بصمة، مكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، مدخل AUX، اتصال بالبلوتوث، إمكانية مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق، تقنية دعم المكابح، 8 وسائد هوائيه، مقاعد مخمل. السيارة للتنازل لدواعي السفر على الراجحي وقيمة القسط الشهري 1320 ريال، تم سداد دفعة أولي 35 ألف ريال وقيمة الدفعة الأخيرة 40 ألف ريال.

سيارات للتنازل لظروف السفر بدون مقابل

تتوفر سيارة تويوتا كامري 2022 فل كامل عدادها 26 ألف كم للتنازل بسبب السفر خارج المملكة لغرض الدراسة، محرك 4 سلندر 2500CC بقدرة 204 حصان والقير اوتوماتيك. السيارة بحالة الوكالة مع إضافة حماية داخلية + تظليل عازل حراري + تلبيسة دايموند للمراتب والارضيات، يتم عمل الصيانات بشكل دوري كل عشرة آلاف كيلو متر. تتميز بمقاعد جلد، حساسات أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، بلوتوث، نظام صوتي فاخر، إكسسوارات كروم، شاشة ترفيه، أبل كار بلاي، مرايا جانبية كهربائية، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، مكيف أوتوماتيك، مثبت سرعة، دخول ريموت، شاحن لاسلكي، فتحة سقف، وسائد هوائيه، تحكم كهربائي بالمقاعد، جنوط 17 انش، إضاءات ليد. السيارة للتنازل لظروف السفر مقابل 30 ألف ريال وهي قيمة مبلغ الدفعة الأولى، قيمة القسط الشهري 1454 ريال على 5 سنوات مدفوع منها 4 اقساط ومتبقي سداد 56 قسط.

تتوفر للتقبيل سيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 مستعملة شبه جديدة قراءة عدادها 1500 كم فقط، ماكينة 4 سلندر حجمها 2000CC بقدرة 168 حصان والقير أوتوماتيك. تتميز بحساسات خلفيه، كاميرا خلفية، جنوط 18 انش، مكيف مركزي، دخول ريموت، منافذ للشحن والطاقة، اضاءات ليد، مقود متعدد الاغراض، نظام تثبيت سرعة، تشغيل ذكي للمحرك، بلوتوث، أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مقاعد جلدية، شاشة ترفيه، نظام تحذير مغادرة المسار، فرامل مانعة للانغلاق، نظام المساعدة في المرتفعات، وسائد هوائيه وغيرها من المواصفات. السيارة للتنازل بدون مقابل لغرض السفر والتقبيل سيكون عن طريق البنك الاهلي، تم دفع قسطين فقط ومتبقي سداد 58 قسط وستجد معلومات قيمة القسط والدفعة عند التواصل مع المالك.

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تتوفر سيارة كيا سيراتو موديل 2016 مستعملة طالع عدادها 200 ألف للبيع المستعجل بسبب السفر، ماكينة 4 اسطوانات 1600CC بقدرة 135حصان والقير اوتوماتيك، البودي مرشوش حزام تجميلي وتوجد دقة بالرفرف الخلفي جهة اليسار، الماكينة والقير شد بلد والسيارة لديها فحص جديد واستمارة جديدة. تتميز بإمكانية الدخول الذكي، نظام سنتر لوك على الأبواب، زجاج كهربائي، جنوط 15 انش، بلوتوث، وسائد هوائية أمامية وجانبية، مقاعد مخمل، مكيف يدوي. السعر المطلوب للبيع 23 ألف وخمسمائة ريال غير قابل للتفاوض.