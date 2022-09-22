نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمحدودي الدخل سيارة مستعملة موديل 2020 بقسط 793 ريال بضمان 3 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بأرخص الأسعار وتقسيط مسموح للسعوديين والمقيمين، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار توجه الكثير من الأفراد للحصول على سيارة مستعملة نظرا لرخص سعرها، كما أنه سوف يحصل عليها بتقسيط بسيط شهريا يناسب الدخل الشهري الخاص به، وهناك مجموعة متنوعة من الشركات التي توفر تمويل سيارات مستعملة بتقسيط التقسيط، حتى يستطيع كل فرد أن يمتلك سيارة خاصة باسمه بأقل الشروط والمتطلبات، كما أن السيارات المستعملة داخل العرض بحالة جيدة وليس بها أي عيوب كما أنها أ؛دث موديل نظرا لسرعة البيع لدواعي السفر أو شراء سيارة أخرى.

سيارة مستعملة 2020 بقسط 793 ريال

متوفر لك أقوى وأفضل عروض السيارات المستعملة والتي تكون تابعة لأقوى شركات التمويل وهي شركة عبد اللطيف جميل، تمويل للمتقاعدين بأقل راتب تقاعدي، كما أنه متاح لك أن تحصل على السيارة بكاش إذا أردت ذلك، حيث أن الشركة من أهم وأقوى شركات التمويل داخل المملكة العربية السعودية، قرض نفاذ لمن بدون وظيفة بالتقسيط، والتي تقوم بتوفير تمويلا سيارات جديدة ومستعملة، بأقل الأقساط الشهرية والمناسبة لأصحاب الدخل المنخفض، فحتى إذا كنت م ن محدودي الدخل فتستطيع أن تمتلك أقوى وأفضل السيارات بالمملكة بدون إجراءات معقدة، وفي أسرع وقت سوف تتمكن من امتلاك سيارة بسعر مميز.

ماهي السيارة المستعملة موديل 2020

السيارة موديل 2020 وهي بسعر قسط شهري 793 ريال، والناقل الحركي بها أوتوماتيك، وعدد المسافة المقطوعة بها داخل المملكة من 60 ألف كيلو وحتى 69 ألف كيلو، سيارات جديدة بقسط 923 ريال شهريا، وهي لونها فضي، ومتواجدة بالدمام وهاتشباك، وهي شيفرولية سبارك موديل 2020 وليس بها أي عيوب، ويمكنك أن تحصل عليها بسعر الكاش 34,575 ألف ريال، أو بالتقسيط على فترة 60 شهرا بقسط شهري بسيط، وبدون دفعة أولى كما أن هناك ضمان للسيارة يستمر حتى 3 سنوات من بعد حصولك عليها، والدفعة الأخيرة تصل 6,915 ريال، على أن يكون سعر السيارة داخل التمويل 54,495 ريال.

شروط عبد اللطيف جميل للتمويل

يجب أن يكون الراتب الشهري للمستفيد لا يقل عن 3000 ريال.

والعمر يبدأ من 21 عام وحتى 70 عام.

وتكون الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 شهور.

التمويل متوفر للسيدات وللرجال.

يجب على المتقدم أن يكون موظف بأحد القطاعات الحكومي أو الخاص.

كيفية التقديم لطلب السيارة المستعملة

يتم الاتصال على رقم خدمة العملاء على الرقم 8004400055 للحصول على السيارة المستعملة، وتقديم صورة من الهوية أو الإقامة، وكشف حساب بنكي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وخطاب تعريف بالراتب، وصورة من رخصة القيادة، كما يتم إثبات عنوان السكن بعقد إيجار أو عقد تمليك، ويتم تعبئة نموذج طلب الحصول على السيارة المستعملة بسعر منخفض، وبعد اكتمال كافة الإجراءات سوف تمتلك سيارتك في الحال.