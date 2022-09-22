نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على اقوي عروض سيارة هيونداي اكسنت ..ب 700 ريال أحصل على سيارة هيونداي اكسنت 2023 بالتقسيط لمدة 60شهر بمواصفات ومميزات عالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة هيونداي اكسنت 2023 بالتقسيط، سيارة هيونداي اكسنت 2023 تنتمي لفئة سيارات السيدان التي تأتي بثلاث طرازات مختلفة في الإمكانيات والسعر وهي سيارة مميزة زودت بأفضل أنواع الخامات والتجهيزات الحديثة، ونظرا للطلب الكبير على هيونداي اكسنت 2023 فقد أطلقت شركة عبد اللطيف جميل عرض تقسيط مميز لسيارة هيونداي اكسنت 2023 يبدأ من 700 ريال شهريا بدون مصاريف إدارية أو مقدم. سيارة هيونداي اكسنت 2023 بالتقسيط مواصفات سيارة هيونداي اكسنت 2023 تعد سيارات هيونداي اكسنت 2023 من السيارات ذات الأداء المتميز من خلال محركها الذي تصل قوته إلى 125 حصان.

من السيارات ذات الأداء المتميز من خلال محركها الذي تصل قوته إلى 125 حصان. يقدر عزم دوران المحرك بنحو 156 نيوتن لكل متر.

المحرك رباعي الأسطوانات تبلغ سعته 1600 سي سي.

وينتمي طراز اكسنتRB إلى فئه سيارات السيدان الشهيرة.

تستهلك هيونداي اكسنت 2023 وقود بمعدل 7.4 لتر/100 كم.

وتعمل عن طريق الدفع الأمامي للعجلات.

تحتوي على ناقل حركة يعمل أوتوماتيكيا.

نوع الوقود المستخدم في المحرك هو البنزين. أبعاد سيارة هيونداي اكسنت 2023 طول سيارة هيونداي اكسنت 2023 الكلي يبلغ 4370 مليمتر.

الكلي يبلغ 4370 مليمتر. العرض الكلى 1705 مليمتر.

الارتفاع الكلي 1455 مليمتر.

تبلغ سعة الشنطة الخلفية 389 لتر. مميزات سيارة هيونداي اكسنت 2023 تتضمن سيارة هيونداي اكسنت 2023 عدد من المميزات منها : عجلة القيادة القابلة للإمالة

إمكانية تعديل مقعد السائق في ستة اتجاهات مختلفة

ريموت كنترول للتحكم في السيارة عن بعد

مرأيات جانبية كهربائية

زجاج كهربائي

نظام التحذير من السرقة

مسند أمامي لليد

زجاج فأمية خلفي

جنوط السيارات مقاس 14 بوصة

نظام صوتي مكون من أربع مكبرات صوت

بلوتوث

مدخل يو اس بي

عجلة قيادة متعددة الوظائف

راديو

مشغل الصوت AUX عرض تقسيط هيونداي اكسنت 2023 من عبد اللطيف جميل يشمل عرض تقسيط سيارة هيونداي اكسنت 2023 من عبد اللطيف جميل فتره سداد مميزة تصل إلى 60 شهر.

لا يوجد مقدم ولا يدفع العميل أي مصاريف إدارية للحصول على عرض التقسيط.

يدفع العميل قسط شهري بقيمة 700 ريال

ويمكنه البدء في التقسيط عن طريق تسديد قيمة الدفعة الأولى التي تبلغ 28,495 ريال سعودي.

بينما تصل قيمة الدفعة الأخيرة قبل الحصول على عقد التمليك نحو 22,526 ريال سعودي.

تباع سيارة هيونداي اكسنت 2023 نقدا من خلال شركة عبد اللطيف جميل بسعر 95.123 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احصل على اقوي عروض سيارة هيونداي اكسنت ..ب 700 ريال أحصل على سيارة هيونداي اكسنت 2023 بالتقسيط لمدة 60شهر بمواصفات ومميزات عالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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