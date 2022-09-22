نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ500 ريال تويوتا كامري 2022 سيارة القوة والفخامة مواصفاتها عالمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتحدث اليوم عن عرض تقسيط تويوتا كامري 2022 المقدم من شركة عبد اللطيف جميل للتمويل الموجودة في المملكة العربية السعودية، هناك بعض الأشخاص التي في قدرتها المادية أن تقوم بدفع سعر السيارة كله دفعة واحدة بدون تقسيط وعل الجانب الآخر هناك بعض الفئات التي لا تستطيع شراء السيارة بسعر الكاش وتحتاج إلى تقسيط سعره على عدة سنوات وهذا ما تفعله مجموعة عبد اللطيف بتقديم السيارة بعرض تقسيط مميز ومناسب لكل الفئات. تقسيط تويوتا كامري 2022 من عبد اللطيف جميل جاء عرض التقسيط من مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية للتمويل على سيارة تويوتا كامري موديل 2022م كالآتي:- سعر بيع السيارة يبدأ من 86 ألف ريال سعودي.

القسط الشهري من سعر السيارة يبلغ 500 ريال سعودي.

فترة سداد أقساط السيارة هي خمس سنوات كاملة.

الدفعة الأولى من سعر السيارة قيمتها 61 ألف و216 ريال سعودي.

آخر قسط من سعر السيارة قيمته تبلغ 39 ألف و560 ريال سعودي.

النسبة السنوية معدلها يبلغ حوالي 19%.

مصاريف إصدار السيارة 377 ريال سعودي. عيوب سيارة تويوتا كامري موديل 2022م عزل السيارة للضوضاء والأصوات الخارجية غير جيد بالنسبة إلى سيارة بهذه الإمكانيات.

السيارة تصدر صوت عالي عند السير على الطرق السريعة بسبب الرياح والهواء.

حجم الصندوق الخلفي للسيارة صغير حيث أنه لا يسمح لأحجام معينة من الحقاب أن يتم إدخاله فيها.

مساحة تخزين السيارة ضيقة أيضًا بعض الشيء مقارنة بالسيارات المنافسة لها والتي من نفس فئتها السعرية.

محرك السيارة صوته يسبب إزعاج للركاب داخل السيارة في المقصورة الداخلية.

بالنسبة إلى سعر السيارة فهو مرتفع بالنسبة إلى إمكانياتها ومقارنة بالسيارات التي من نفس فئتها السعرية. مواصفات محرك سيارة تويوتا كامري موديل 2022م محرك السيارة سعته تبلغ حوالي 3500 سي سي ويتكون من أبع أسطوانات.

عزم دوران الموتور يبلغ 267 نيوتن لكل متر وقوته تبلغ حوالي 302 حصان.

معدل استهلاك السيارة من البنزين متوسط وتتميز بأنها اقتصادية بعض الشيء.

الموتور يقترن بقير يعمل أوتوماتيكيًا ويتكون من ثماني سرعات أو نقلات مختلفة.

هيكل السيارة من الخارج جذاب ويتميز المحرك بأن قوته عالية.

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