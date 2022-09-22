نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل قسط شهري سيارات رخيصة بالسعودية بحالة ممتازة بكبرى معارض في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات رخيصة بأقل قسط شهري بالسعودية، يمكنك شراء سيارة تقسيط مستعملة بمواصفات عالمية وأوربية وخليجية بأقل قسط شهري وبدون مقدم، فاغلب الافراد ترغب في الحصول على سيارة ولكن بسبب ارتفاع الأسعار تلجأ إلى تقسيط السيارات ويكون التقسيط بموجب عقد ينتهي مدته مع سداد قيمة السيارة المالية، فمع الظروف الاقتصادية الحالة الصعبة على الكثيرين التي تمر بها البلاد فاللجوء الى سيارات مستعملة تقسيط يعتبر حل مناسب.

سيارات رخيصة بأقل قسط شهري بالسعودية

مع ارتفاع الأسعار للسيارات مع السعي في الحصول على أعلى خدمة وسعر عند شراء سيارة جديدة أو مستعملة، ولكن قبل شراء سيارة تقسيط يجب التأكيد من نوع السيارة وجودتها ومكان تقسيط السيارة، في معارض نجد للسيارات التقسيط والكاش يوجد سيارة تويوتا فورتشنر بالتقسيط موديل 2021.

بالتقسيط سيارة تويوتا فورتشنر عائلية 4*4 فل كامل

مواصفات السيارة المتوفرة في مدينة الرياض بأن لها ناقل حركة أوتوماتيك قير بحالة جيدة، مواصفات محرك السيارة 4000 سي سي، بقوة 6 سيلندر السيارة بقوة 6 سرعات، مع قير يعمل بنظام تبترونك مع قير F1 خلف المقود بنظام دفع أو جر رباعي دبل خفيف وثقيل.

جنوط السيارة العجلات بمقاس 17 إنش. كما أن السيارة بها مصابيح ليد نهارية وخلفية. كما أن المرايا بها نظام إشارات كهربائية.

حساسات خلفية جناح خلفي، كشاف ضباب خلفي. مقاعد السيارة من القماش، زجاج السيارة كهربائي. مرايا كهربائية مع زر لخاصية الطي. بلوتوث مثبت سرعة، شاشة معلومات، كاميرا، عداد رحلات.

تقسيط سيارة تويوتا راف فور

راف فور الرباعية سيارة عائلية للبيع كاش أو تقسيط السيارة موديل عام 2019، بناقل حركة اوتوماتيك قير بحالة جيدة جدا بعدد 6 سرعات، تويوتا راف فور 2019 Gli MR 4 WD، بقسط شهري من المالك 1000 ريال سعودي.

السيارة تم قيادتها بمسافة 37 ألف كيلو متر. سيارة فل كامل دفع رباعي، شاشة كبيرة. كما أن السيارة بها كاميرا خلفية، رادار أمامي. خاصية مانع التصادم، خاصية تحديد مسرب الوقود. حساسات إطارات، حساسات إضاءة، شاشة أعطال. سعر السيارة كاش 19 ألف ريال سعودي. يتم سداد مقدم السيارة 5000 ريال سعودي.

سيارة كيا K5 سيدان مستعملة 2022

تتواجد السيارة في مدينة جازان بالمملكة مستعملة بناقل حركة اوتوماتيك، لون السيارة الخارجي أبيض، السيارة ممتازة الحالة من الداخل والخارج، معروضة التقسيط والتنازل لظروف خاصة.