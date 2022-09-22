بسعر 10000 ريال سيارات رخيصة بالسعودية موديلات مختلفة بحالة جيدة

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عمر شويل - جدة بسعر 10000 ريال سيارات رخيصة بالسعودية تلبي رغبات المواطنين والمقيمين بالمملكة من الحصول على سيارة رخيصة بحالة جيدة، تعتبر السيارات المستعملة الملجأ لكل من يرغب في شراء وتملك سيارة لمحدودي الدخل والأسر المتوسطة الدخل، وخاصة المقيمين داخل المملكة يحتاجون سيارة لقضاء حاجتهم اليومية.

بسعر 10000 ريال سيارات رخيصة بالسعودية

سيارة كورولا بحالة جيدة بمواصفات مميزة سيارة قوية على الطريق كورولا موديل عام 2013، بمواصفات مجلس التعاون الخليجي، المحركات للسيارة على الشرط بحالة ممتازة، محرك بسعة 1.6 لتر، بمحرك بقوة عزم دوران 154 نيوتن لكل متر، المحرك بقوة 121 حصان يعمل بنحو 4 سيلندر، ناقل الحركة للسيارة أوتوماتيك.

من مزايا سيارات كورولا 2013 بأنها موفرة في استهلاك الوقود. نوع الدفع أو الجر قيادة أمامي. عدد مقاعد السيارة تبلغ نحو 5 مقاعد. نظام فرامل مانع الإنغلاق ABS. خاصية إنذار مانع السرقة. توزيع قوة الفرامل الكتروني EBD. يتراوح سعر تويوتا كورولا 2013 نحو 10 الاف ريال سعودي.

سيارة فورد فوكس موديل 2009 في نجران

سيارة فورد فوكس بمواصفات خليجية موديل 2009، سيارة بناقل حركة أوتوماتيك، وقود السيارة بنزين، لون طلاء السيارة الخارجي الفضي رمادي، تحتوي السيارة على مرايا كهربائية، مكيف هواء بارد، حالة الهيكل جيد عيوب بخدوش بسيطة.

عداد ممشى للسيارة 200 الف ريال سعودي. تتواجد السيارة في مدينة نجران بالغويلا. الصدام الخلفي بالسيارة به بعض العيوب. سعر السيارة فورد 10000 ريال سعودي.

سيارة رخيصة تويوتا كامري 2001

تتوفر بمدينة جدة بالمملكة بالرحاب سيارة تويوتا كامري طراز 2001، مواصفات السيارة بأنها بطلاء خارجي باللون الأخضر، وقود السيارة بنزين، أكياس هوائية للأمان أمامية وجانبية، سيارة مستعملة بعداد ممشى 200 الف كيلو متر.

دهان السيارة اعيد دهنها بالكامل. وقود السيارة تستخدم البنزين. مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات خليجية. ناقل الحركة للسيارة عادي. محرك السيارة يولد 4 سرعات متفاوتة. سعر السيارة تويوتا كامري كاش 10 الأف ريال سعودي.

سيارة شيفرولية أفيو موديل 2011 مستعملة

سيارة أفيو من شيفرولية اليابانية، الطلاء الخارجي للسيارة باللون الأبيض، القير أو ناقل حركة السيارة عادية بحالة جيدة، تحتوي السيارة على مزايا من مكيف بحالة جيدة، بودي السيارة الهيكل الخارجي وكالة، تحتوي السيارة على استمارة فحص سارية.