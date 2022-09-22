نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغندورة من كيا وصلت البلاد…سيارة كيا سبورتاج 2023 Kia Sportage بمواصفات جبارة ومميزات ومواصفات جبارة واسعارها لا تقبل المنافسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة كيا سبورتاج 2023 Kia Sportage بمواصفات جبارة ومميزات عاليه، أعلن وكيل ماركة سيارات كيا الكورية بالمملكة السعودية، رسميًا، أن السيارة كيا سبورتاج 2023 سوف تصل سوق السيارات بالمملكة، كما أوضح أن دخولها سوف يزيد المنافسة بين سيارات فئة SUV الكورية واليابانية وكذلك الألمانية. سيارة كيا سبورتاج 2023 Kia Sportage بمواصفات جبارة تعمل السيارة بمحركين، أحدهما محرك بنزين يولد قوة 159 حصان، سعة 2 لتر، يقترن بناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك

يعمل بنظام الدفع الرباعي أو الأمامي، والآخر هو محرك بنزين تيربو يولد قوة 180 حصان، سعة 1.6 لتر، يقترن بناقل حركة 7 سرعات أوتوماتيك، يعمل بنظام الدفع الرباعي.

كما تأتي السيارة بأبعاد خارجية قياسية مميزة، حيث يبلغ طول السيارة 466 سم

بينما يبلغ عرضها 186 سم، وارتفاعها 166 سم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 277 سم

بينما تبلغ سعة صندوق السيارة حوالي 637 لتر، ويتراوح قطر إطاراتها ما بين 17 إلى 19 بوصة.

وقد تم تزويد الهيكل الخارجي للسيارة بمصابيح أمامية LED أوتوماتيك

ومرايا وأبواب ونوافذ ذات تحكم كهربائي، وعجلة قيادة ذات وظائف متعددة، وجهاز تحكم للتشغيل والإيقاف عن بعد.

أما مقصورة كيا سبورتاج 2023 فهي مزودة بشاشة ترفيه ومعلومات بانورامية مقاس 12.3 بوصة

تتصل بلوحة العدادات، وتعمل باللمس، وكذلك تم تزويد السيارة بنظام صوتي، وتكييف هواء، ومقاعد مريحة مكسوة بالجلد الفاخر.

كما تحتوي السيارة على مجموعة مميزة من وسائل السلامة والأمان، منها:

مساعد لتجنب الصدام الأمامي.

مكابح تلقائية للطوارئ.

مساعد للحفاظ على المسار.

نظام تنبيه للنقطة العمياء.

وسائد هوائية.

أحزمة أمان.

كاميرا رؤية محيطية.

إنذار ضد السرقة. سعر السيارة كيا سبورتاج 2023 في السعودية يختلف سعر السيارة كيا سبورتاج 2023 في المملكة السعودية، وذلك وفقًا لفئة السيارة وتجهيزاتها، كالتالي: يبلغ سعر السيارة من الفئة LX، شامل الضريبة، الآتي: بالمحرك سعة 2 لتر، ونظام الدفع 2WD، حوالي 95448 ريال.

بمحرك 2 لتر، ونظام دفع 4WD، حوالي 101888 ريال.

بالمحرك تيربو سعة 1.6 لتر، ونظام دفع 4WD B1، نحو 105913 ريال.

بمحرك تيربو، سعة 1.6 لتر، ونظام دفع 4WD B2، نحو 115688 ريال. أما سعر الفئة EX شامل الضريبة، فهو كالتالي: بمحرك تيربو، سعة 1.6 لتر، ودفع 4WD M1 نحو 134548 ريال.

مع المحرك التيربو، سعة 1.6 لتر، ونظام دفع 4WD M2، حوالي 150648 ريال.

بينما يبلغ سعر الفئة SX من السيارة، مع المحرك التيربو، سعة 1.6 لتر، ونظام الدفع 4WD L1، حوالي 158698 ريال، شامل الضريبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الغندورة من كيا وصلت البلاد…سيارة كيا سبورتاج 2023 Kia Sportage بمواصفات جبارة ومميزات ومواصفات جبارة واسعارها لا تقبل المنافسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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