نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على سياراتك الآن …4 سيارات تناسب محدودي الدخل بمواصفات ومميزات جبارة سيارات محدودي الدخل في المقال التالي

عمر شويل - جدة 4 سيارات تناسب محدودي الدخل بمواصفات ومميزات جبارة سيارات محدودي الدخل، يبحث العديد من مستخدمي السيارات المستعملة عن سيارات تكون مناسبة مع الإمكانيات المادية الخاصة بهم، ولا يهتمون بحالة السيارة الفنية، أو تاريخ صناعة السيارة، أو هل السيارة تم تزويدها بكماليات ام لا؟؛ وكل ذلك بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السيارات الجديدة، لذلك يلجأ الكثير من الأشخاص إلى شراء السيارات المستعملة. 4 سيارات تناسب محدودي الدخل قد شهد سوق السيارات المستعملة ارتفاع كبير في أسعار السيارات؛ بسبب قلة السيارات الجديدة في سوق السيارات الجديدة.

لكن بالرغم من ذلك مازال يوجد عدد كبير من السيارات الموجودة في سوق السيارات المستعملة أسعارها بسيطة تتناسب مع الأفراد الذين يمتلكون دخل محدود

حيث تبدأ أسعار السيارات المستعملة من مبلغ 45 ألف جنيه، وسوف نعرض لكم أفضل 5 سيارات تناسب الأشخاص محدودي الدخل. أولا سيارة بروتون ويرا تتميز سيارة برتون ويرا 2000 بناقل من نوع الجير العادي، و محرك سعته 1300 سي سي، ويتكون المحرك من أربعة سلندر.

وتم توفير سيارة بروتون ويرا 2000 داخل سوق السيارات المستعملة بمبلغ يبدأ من 45 ألف جنيه إلى مبلغ 60 ألف جنية.

وبالتالي تكون السيارة مناسبة جدا لأي شخص لا يستطيع أن يشتري سيارة جديدة، ويريد أن يمتلك سيارة. ثانيا سيارة فيات سيينا تحتوي سيارة فيات سيينا على محرك اربعه سلندر، سعة المحرك 1400 سي سي، وقوة حصان المحرك 80 حصان.

وناقل الحركة الخاص بالمحرك يتميز ب 5 سرعات.

وقد قام بعض الأشخاص الذين يملكون سيارة فيات سيينا بعرضها للبيع بأسعار تبدأ من 50 ألف جنيه إلى مبلغ 85 ألف جنيه.

وتم تقديم موديلات تبدأ من عام 2000 وحتى عام 2008. ثالثا سيارة جيب رانجلر تتميز سيارة جيب رانجلر بناقل من نوع الجير العادي، ومحرك سعة 2100 سي سي، وأربعة سلندر.

وتعتبر السيارة من فئة السيارات الرياضية.

ويتم توفير سيارة جيب رانجلر 1982 على المواقع الالكترونية الخاصة ببيع السيارات المستعملة

بمبلغ قدره حوالي 65 ألف جنيه، وهو سعر مناسب جدا للسيارة مقارنة بسعرها في سوق السيارات الجديدة. رابعا سيارة هيونداي إكسيل تتميز سيارة هيونداي إكسيل بعجلات قيادة تتميز بالمرونة، و محرك سعته 1500 سي سي، وتحتوي على سنتر لوك.

وزجاج يعمل بواسطة الكهرباء.

وتم توفير سيارة هيونداي إكسيل بمختلف موديلات السيارة في سوق السيارات داخل مصر في فترة التسعينات.

ويتراوح سعر السيارة موديل 1997 التي تم تزويدها بناقل أوتوماتيكي للحركة، من مبلغ 55 إلى مبلغ 75 جنيه.

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