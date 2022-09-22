سيارات مستعملة للبيع بسعر رخيص وبامكانيات وجودة عالية

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عمر شويل - جدة متواجد في أسواق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية الكثير من أنواع السيارات المستعملة بأقل الأسعار بالإضافة لنظام التقسيط مع إمكانية توصيل السيارات إلى أي مكان يرغب فيه المشتري داخل المملكة العربية السعودية. سيارة تويوتا كورولا سنة الصنع 2014 مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا كورولا سنة الصنع 2014 مستعملة في مدينة القصيم.

تباع السيارة تويوتا كورولا مستعملة بسعر 5000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كورولا مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة تويوتا بلغ 291000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا كورولا أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

تم توفير كماليات في السيارة تويوتا كورولا عبارة عن فرش جلد ومكيف ومرايات ضم إغلاق ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية ونظام الفرامل المانع للإنغلاق وجنوط وكشافات ضباب وقفل مركزي للأبواب.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0582650053 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966582650053. للبيع سيارة تويوتا ياريس سنة الصنع 2007 مستعملة سيارة تويوتا ياريس سنة الصنع 2007 مستعملة للبيع في مدينة بريدة.

تباع السيارة تويوتا ياريس مستعملة بسعر 7300 ريال سعودي.

السيارة تويوتا ياريس متوفرة بالتقسيط بمقدم 1500 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

السيارة تويوتا ياريس متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة تويوتا ياريس بلغ 285000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا ياريس أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا ياريس البنزين.

السيارة تويوتا ياريس متوفرة بمكيف وريموت كنترول ونظام الركن الذكي للسيارة ونوافذ أمامية كهربائية وكاميرا خلفية ومثبت سرعة.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا ياريس مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0595025167 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966595025167. سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2005 مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2005 مستعملة في مدينة الباحة.

تباع السيارة تويوتا كامري مستعملة بسعر 6000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كامري متواجدة بالتقسيط بمقدم 1000 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كامري بها ناقل الحركة أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة تويوتا كامري بلغ 425000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا كامري فضي.

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