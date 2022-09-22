نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للبيع بسوق المستعمل سيارات بحالة جيدة هيونداي وكيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يضم سوق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية الكثير من أنواع السيارات المستعملة التي تتوافر بأسعار مناسبة وبإمكانيات ومواصفات عالية التي تمكنك من الحصول على السيارة التي ترغب فيها بمواصفات وكماليات ممتازة. سيارة كيا ريو 2014 مستعملة للتنازل تُعرض للبيع سيارة كيا ريو سنة الصنع 2014 مستعملة للبيع في مدينة جدة.

تباع السيارة كيا ريو مستعملة بسعر 14000 ريال سعودي, والدفع كاش.

ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة أحمر، بالإضافة إلى أن السيارة مازالت بالدهان الأصلي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة ريو سجل 99900 كيلو متر.

الوقود المستخدم في السيارة هو البنزين.

والجدير بالذكر أن السيارة تأتي بمواصفات خليجية، لتحمل العوامل الجوية بالخليج.

متوفر بالسيارة كافة وسائل الراحة والأمان, فبها فتحة سقف وشاشة لمس ومثبت سرعة ومرايات كهربائية ونظام ملاحة.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة كيا ريو يرجى الإتصال على الرقم 0582326808. سيارة تويوتا كامري 2011 للتنازل متواجدة الآن للبيع سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2011 مستعملة للبيع في مدينة الخبر.

تباع السيارة تويوتا كامري مستعملة بسعر 11000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل من 170000 إلى 179999 كيلو متر.

تتمتع السيارة بلون دهان خارجي أبيض.

الوقود الذي تعمل به السيارة هو البنزين.

يميز السيارة أيضاً أنها متوفرة بمواصفات خليجية. الإضافات والكماليات في السيارة تويوتا كامري عبارة عن: فتحة سقف، شاشة لمس، مثبت سرعة.

مكيف، حساسات إصطفاف، أضوية ليد.

مرايا كهربائية، نظام ملاحة، كاميرا خلفية.

كراسي جلد، أكياس هوائية، أضوية زينون.

بلوتوث، سنتر لوك، نظام ملاحة.

للحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0582922455. سيارة هيونداي إلنترا 2016 السيارة هيونداي إلنترا سنة الصنع 2016 مستعملة للبيع في مدينة حفر الباطن.

يطلب البائع بالسيارة هيونداي إلنترا المستعملة بسعر 18500 ريال سعودي.

نوع ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة يتراوح من 120000 إلى 129999 كيلو متر.

اللون الأحمر هو لون الدهان الخارجي للسيارة.

تعمل السيارة بإستخدام البنزين.

السيارة تم تجهيزها بفتحة سقف ومكيف وحساسات إصطفاف وأكياس هوائية وشاشة لمس ودخول بدون مفتاح.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي إلنترا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0581484317.

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