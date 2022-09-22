نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا مستعملة للبيع بالسعودية بحالة جيدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات تويوتا المستعملة من السيارات التي يقبل عليها الكثير من الاشخاص، لشراؤها والاستمتاع بقيادتها، لأنها تحتوي على إمكانيات تسهل القيادة بشكل كبير خاصة في ظروف الجو القاسية، لذلك سوف نتحدث اليوم عن أفضل ثلاث سيارات تويوتا المستعملة للبيع. سيارة تويوتا كورولا ٢٠١٠ مستعملة للبيع سيارة تويوتا كورولا ٢٠١٠ تتمتع بلون فضي لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أنها هذه السيارة تتميز مرايات ضم إغلاق ومرايات أمامية تعمل بالكهرباء نفس لون السيارة، ونوافذ خلفية تعمل بالكهرباء، ومبدل أقراص وبلوتوث.

يوجد بهذه السيارة ومشغل دي في دي ووسادة هوائية للسائق، وحساسات أمامية وخلفية ومثبت سرعة.

كما السيارة بها جهاز إنذار يحمي السيارة من السرقة، وكاميرا خلفية توضح المسافة بين وبين أي شيء خلفك.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١١٦,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الجوف.

تعرض سيارة تويوتا كورولا ٢٠١٠ للبيع بسعر ١٠,٠٠٠ ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع ١,٥٠٠ مقدم وخمسمائة بداية كل شهر.

كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0593277076,+966593277076. للبيع سيارة تويوتا برادو ٢٠٠٦ مستعملة سيارة تويوتا برادو ٢٠٠٦ تتمتع بلون أسود لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمكيف ذات برودة عالية ونوافذ أمامية تعمل بالكهرباء، ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج.

يوجد بهذه السيارة راديو كاسيت ومبدل أقراص، ووسادة هوائية للسائق.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٥٠,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في المدينة المنورة.

تعرض سيارة تويوتا برادو ٢٠٠٦ للبيع بسعر ٢٥,٠٠٠ ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع ٢,٠٠٠ ريال سعودي مقدم و ١,٠٠٠ ريال سعودي بداية كل شهر.

كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0590345477,+966590345477. سيارة تويوتا كامري ٢٠٠٩ مستعملة للبيع سيارة تويوتا كامري ٢٠٠٩ تتمتع بلون رمادي لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أنها هذه السيارة تتميز بمقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من القماش البيج، ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج.

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