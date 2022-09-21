نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوى عرض تقسيط سيارات تويوتا كورولا اليابانية مستعملة بحالة ممتازة فى السعودية وباسعار رخيصة تناسب الجميع بامكانيات وممواصفات جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقوى عرض تقسيط سيارات تويوتا كورولا اليابانية ، سيارات تويوتا كورولا مستعملة أصبحت متاحة في سوق السيارات السعودي للمستعمل ويتمكن كثير من الأشخاص شراء السيارات والاستفادة من عروض التقسيط المتاحة التي وفرت على المواطنين كثير من المواطنين أعباء شراء السيارات الزيرو، وهذا لأن السيارات في السعودية من الوسائل الضرورية جداً ولا يمكن الاستغناء عنها حتى يكون من السهل على المواطن التنقل من مكان إلى آخر بكل سهولة دون مواجهة المتاعب للبحث عن وسيلة تنقل.

اقوى عرض تقسيط سيارات تويوتا كورولا اليابانية

وفرت عروض التقسيط على المواطن السعودي كثير من أعباء الشراء فإذا كنت ترغب الحصول على سيارة مستعملة بحالة جيدة عليك وبأسعار في متناول الجميع ومن ضمن تلك السيارات سيارة تويوتا كورولا الجديدة ومنها الآتي:

سيارة تويوتا كورولا 2020 XLI

تم عرض السيارة للبيع في مدينة جدة بسعر الكاش 65.865 ريال سعودي، السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي السيارة باللون الأبيض ومتاح إمكانية التقسيط ممشى 90.000- 99.999، كما تكون من فئة سيدان.

سيارة تويوتا كورولا 2020 XLI

يمكن الحصول على السيارة من مدينة جدة فهي مقدمة بسعر 66.930 ريال، كما تحتوي على مجموعة من المواصفات التي يريدها أي شخص يريد سيارة مستعملة في حالة الجديدة وباللون الأسود وممشى 70.000- 79.999 كم، مزودة بناقل حركة أوتوماتيك ومتاح التقسيط والتمويل.

تويوتا كورولا 2020 XLI

متاح الحصول على السيارة بالتقسيط من جدة السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيك بجانب العديد من المواصفات الأخرى، السيارة معروضة بسعر الكاش 66.125 ريال سعودي وممشى السيارة 70.00- 79.999 كم.

تمتلك الكثير من المواصفات منها نظام الصوت يوجد بها راديو كاست وبلوتوث مشغل اسطوانات ونظام تحكم في عجلة القيادة، أيضاً متوفر بها حساسات أمامية وخلفية ونظام توزيع قوة الفرامل.

تويوتا فورتشنر 2022 4*4 GX2

تكون من أفضل أنواع السيارات المستعملة في السعودية يتم الحول عليها من جدة مزودة بناقل حركة أوتوماتيك بسعر الكاش 126.383 ريال ومتاح التقسيط والتمويل، متوفر بالسيارة وسائل الراحة التامة بها فتحة سقف وريموت كنترول ومزودة بشاشة متعددة الوسائط تعمل عن طريق اللمس، كما يوجد بها نوافذ كهربائية خلفية وأمامية.

وبالنسبة إلى وسائل الأمان بها نظام الفرامل المانع للانغلاق ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وكذلك وسائد هوائية خاصة بالسائق وحسسات خلفية ونظام الثبات الإلكتروني وحسسات أمامية.