نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا وفورد وهيونداى اقوي سيارات للتنازل من غير مقابل بحالات ممتازة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم أفضل سيارات للتنازل في السعودية، حيث أن سيارات التنازل هي سيارات مستعملة يتم عرضها للبيع في سوق المملكة العربية السعودية لبيعها بسبب رغبة مالكها في الحصول على مبلغ مالي معين ويتم تقديمها بدون أي دفعات أولية بأقساط شهرية مميزة قد تصل إلى 1000 ريال سعودي، ويقوم مالك كل سيارة من السيارات بعرض سيارته على موقع معين لبيع السيارة ويرفقها ببعض المواصفات التي قد تهم كل مشتري وسنقوم بعرض كل هذه المواصفات خلال موضوعنا.

سيارات للتنازل في السعودية

من السيارات المقدمة لعام 2022م للتنازل في بعض المناطق المختلفة داخل سوق المملكة العربية السعودية كل مما يلي:-

1. سيارة مرسيدس E 2019

هذه السيارة متوفرة في منطقة الرياض السعودية، وسعر التنازل عن السيارة يبلغ 180 ألف ريال سعودي وقيمة القسط الشهري من سعر السيارة يبلغ 1.622 ريال سعودي، نوع ناقل الحركة الذي تعمل به السيارة أوتوماتيكي ويتكون من عدة نقلات، لون السيارة أسود وتتكون من أربعة أبواب وتعمل بوقود البنزين.

2. سيارة شيفروليه امبالا 2018

سيارة شيفروليه امبالا تم تقديمها في عام 2018م ومقدمة بسعر تنازل يبدأ من 130 ألف ريال سعودي بينما تبلغ ألفين و950 ريال سعودي، أقصى مسافة تصل إليها السيارة تتراوح بين 20 إلى 29 ألف كيلو متر، تتواجد السيارة في مدينة الخبر وهي عبارة عن سيارة كبيرة الحجم لونها أسود وتتكون من خمسة أبواب.

3. سيارة تويوتا كامري 2019

سعر تنازل السيارة يبلغ 89 ألف ريال سعودي ويبلغ القسط الشهري حوالي ألفين و100 ريال سعودي، السيارة موجودة في منطقة الرس وأقصى مسافة تبلغها السيارة تتراوح بين 150 حتى 159 ألف كيلو متر.

4. سيارة فورد اكسبلورر 2015

سيارة فورد اكسبلورر تتواجد مستعملة في مدينة الدمام بسعر تنازل قيمته تبلغ 25 ألف ريال سعودي بينما قيمة القسط الشهري يبلغ ألفين و180 ريال سعودي وأقصى مسافة قد تصل إليها السيارة هي 189 ألف كيلو متر.

5. سيارة هيونداي إلنترا 2019 نص فل

بالنسبة إلى سيارة هيونداي إلنترا موديل 2019م فهي يتم شراءها بقسط شهري يبلغ ألف و139 ريال سعودي بينما لا يوجد سعر تنازل للسيارة حيث يتم بيعها بدون أي دفعات أولية.