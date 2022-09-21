نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة النترا توسان هوندا وجيلي للتنازل بدون مقابل ومن غير شروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة النترا توسان هوندا وجيلي للتنازل بدون مقابل ومن غير شروط، تتوفر للتقبيل سيارة هيونداي النترا موديل 2022 مستعملة قراءة عدادها 34 ألف كم، ماكينة 4 اسطوانات 2000CC بقدرة 159 حصان والقير أوتوماتيك. تتميز بنظام تثبيت سرعة، مكيف أوتوماتيك، مقاعد مخمل، أبل كار بلاي، أندرويد أوتو، نوافذ كهربائية، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، 6 مكبرات الصوت، نظام تحذير مغادرة المسار، إمكانية تدفئة المقاعد، تشغيل عن بعد، حساسات خلفية، وسائد هوائية، جنوط مقاس 16 إنش. السيارة للتنازل بدون مقابل عن طريق بنك الراجحي بقسط شهري 1390 ريال، تم دفع أقساط أربعة أشهر ومتبقي سداد 56 قسط بالاضافة إلى دفعة أخيرة قيمتها 40 ألف ريال.

سيارات للتنازل من غير شروط

تتوفر للتنازل سيارة جيلي كولراي موديل 2022 مستعملة قراءة عدادها 45 ألف كم، ماكينة 3 اسطوانات 1500CC بقدرة 174 حصان والقير أوتوماتيك. تتميز بمثبت سرعة، مكيف أوتوماتيك، مقاعد جلد، فتحة سقف بانوراما، حساسات أمامية وخلفية، وسائد هوائيه، دخول ريموت، كاميرا خلفية، إمكانية تبريد وتدفئة المقاعد، تحكم كهربائي في وضعيات المقاعد، ستائر جانبية، اطارات فاخرة، شاشة ذكية، اضاءات ليد، نظام التحذير في المناطق العمياء. السيارة للتنازل من غير مقابل على بنك الراجحي وقيمة القسط الشهري 1011 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 12 قسط ومتبقي سداد أقساط الأربع سنوات المتبقية.

توفرت للتقبيل سيارة هيونداي توسان مستعملة 2021 مشت حوالي 46 ألف كم، ماكينة دفع رباعي 2000cc وناقل الحركة أوتوماتيكي، السيارة مالك أول وكالة من الصدام الى الصدام ومشروطة بودي ومحركات. تتميز بمراتب مخمل، مكيف أوتوماتيك، حساسات أمامية وخلفية، مانع انزلاق، تشغيل مفتاح، تحكم دركسيون وغيرها من المواصفات. السيارة للتنازل عن طريق الراجحي بمقابل 15 ألف ريال بسبب سداد دفعة أولى قيمتها 22 ألف ريال، التقبيل سيكون بقسط شهري 916 ريال لمدة 4 سنوات بالاضافة إلى دفعة أخيرة بقيمة 41 ألف ريال مع إمكانية التقسيط.

سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل

تتوفر سيارة هوندا اكورد 2022 مستعملة قراءة عدادها 23 ألف كم للتنازل في تبوك بدون مقابل، ماكينة 4 اسطوانات 1500CC بقدرة 198 حصان والقير أوتوماتيك. تتميز بحساسات خلفية، مكيف أوتوماتيك، وسائد هوائيه، إنارات ليد، جنوط مقاس 17 انش، نظام تثبيت سرعة ذكي، دخول ريموت، تشغيل بصمة، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، اتصال يو اس بي، مدخل AUX، بلوتوث، 4 مكبرات للصوت، خاصية مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق، تقنية التحكم في الانزلاق إلى جانب تقنية دعم المكابح، مقاعد مخمل، شاشة وسطية تدعم نظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو. السيارة للتقبيل بدون شروط على بنك الراجحي وقيمة القسط الشهري 1637 ريال، تم سداد أقساط سبعة أشهر ومتبقي دفع 53 قسط إلى جانب 35 ألف ريال قيمة الدفعة المستحقة للبنك عند نهاية مدة التمويل.