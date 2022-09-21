نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا الاكثر مبيعا للتنازل بدون مقابل بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حالات قوية علامة تويوتا اليابانية من العلامات الكبيرة وواسعة الانتشار في المملكة العربية السعودية، وهناك موديلات معينة من اكثر الموديلات مبيعا لدى تويوتا بالمملكة ومن بين أبرز هذه الموديلات تويوتا كامري وكورولا ويارس وهايلكس، وتسعى الشركة اليابانية العالمية العملاقة دائما إلى تحقيق معدل جاذبية التصميم بالإضافة إلى قوة الأداء مع عدم اغفال الجانب الاقتصادي سواء في السعر او في استهلاك السيارات للوقود كذلك اسعار قطع الغيار. سيارات تويوتا الاكثر مبيعا للتنازل بدون مقابل بالسعودية حالات قوية هناك سيارة تويوتا هايلوكس في الرياض باللون الأبيض حالة السيارة حالة جيدة والممشى هو 130 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه نوع وقود السيارة هو الديزل.

ملاحظات البودي هي الحاجة إلى تعديل الرفرف الخلفي بعد صدمة ولم يتم التصليح.

الكشافات الأمامية وكفرات السيارة والمحرك والقير بدون ملاحظات إطلاقا.

حالة السيارة من الداخل ليست بحاجة إلى التعديل، المرايات الجانبية كذلك بدون ملاحظات.

كشافات الشابورة تعمل بشكل جيد والسيارة تعمل بنظام الدفع الرباعي وهو من أبرز ما يميزها.

قسط السيارة هو 1880 ريال وتم تسديد مدة عام وشهرين، وهناك دفعة أخيرة 55 ألف ريال.

السيارة للتنازل بدون مقابل، السيارة موديل 2021. كورولا موديل 2021 للتنازل بالسعودية وحالات خرافية وممشى منخفض هناك سيارة تويوتا كورولا موديل 2021 في الشرقية، قير السيارة اتوماتيكي والممشى هو 78 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه نوع وقود السيارة هو البنزين، شواصي شرط والباب والرفرف الأمامين جهة السائق مرشوشين.

قسط السيارة الشهري هو 1630 ريال سعودي، كاش السيارة هو 66 ألف ريال.

السيارة من المالك الأول بعد وكالة عبداللطيف جميل.

حالة البودي بدون ملاحظات وكذلك حالة زجاج السيارة الأمامي والخلف.

كفرات السيارة جديدة والفرش الداخلي لها في الصاالون بحالة جيدة ولا يحتاج إلى تجديد. يارس الاقتصادية الأكثر مبيعا في عام 2021 للتنازل بمواصفات جبارة هناك سيارة يارس في القصيم موديل 2021، قير السيارة اتوماتيكي، قسط السيارة الشهري 1240 ريال.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 41 ألف كيلومتر قابل للزيادة، تكييش السيارة مقابل 50 ألف 275 ريال سعودي.

سبب التنازل ترك العمل، المتبقي من المدة للتقسيط، دفعة السيارة الأخيرة هي 16500 ريال سعودي.

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