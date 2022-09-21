كم سعر تويوتا روميون 2022 toyota rumion أهم المواصفات الداخلية والخارجية

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عمر شويل - جدة كم سعر تويوتا روميون 2022 toyota rumion ، يفضل الكثير من الأشخاص اقتناء سيارات تويوتا اليابانية والتي تمتاز بالصلابة والسرعة، ونجد سيارة تويوتا روميون من احدث إصدارات تويوتا التي حازت شهرة كبيرة في الأسواق مؤخرا، وتتمتع بالمواصفات التي تجعلها مفضلة لدى محبي السرعة إلى جانب أن سعرها متوسط بالمقارنة بسيارات جيلها لذلك فهي تعتبر الأكثر مبيعا بين سيارات الفئة المتوسطة، كما أنها تتمتع بالحماية العالية والأنظمة الاحترافية لتسهيل القيادة.

مواصفات تويوتا روميون 2022

تتعدد المواصفات التي تتمتع بها سيارة تويوتا روميون 2022 حيث أنها تمتاز بالمحرك ذو سعة 1.5 لتر والذي يولد قوة 103 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران 138 نيوتن متر مع وجود 4 سرعات، ولا شك في أن إطارات السيارة تجعلها أكثر ثباتا حيث أن مساحتها 15 بوصة، وتتمتع السيارة بالمظهر الخارجي الرياضي المميز كما يتوافر منها في الأسواق أكثر من لون للاختيار بينهم على حسب ذوق العميل.

مواصفات تويوتا روميون الداخلية

نجد داخلية السيارة تمتاز بالمقاعد المريحة الفاخرة إلى جانب الوسائط المتعددة والتي تشمل شاشة 7 بوصة تدعم الاتصال بالبلوتوث والواي فاي، كما أن ألوان الشاشة مميزة والسيارة تحتوي على عدة مكبرات صوت ذات كفاءة كبيرة، إلى جانب أن المقاعد مزودة بوسائد هوائية لتجنب الصدمات التي قد تصيب الركاب عند حدوث حوادث، ونجد أنظمة الأمان بالسيارة تجعل الحوادث شبه منعدمة إذ أنها تطلق إنذارات قبل الاصطدام بالأجسام الغريبة كما أن الفرامل ذاتية الانغلاق وأيضا يوجد كاميرا خلفية مميزة.

مواصفات تويوتا روميون من الخارج

يعد مظهر السيارة الخارجي مميز جدا بالإضافة لكونها تحتوي على مصابيح عالية الإضاءة في النهار والليل مع وجود مصابيح ضبابية أيضا لتسهيل الرؤية في الضباب، ونجد تويوتا روميون 2022 تحتوي أيضا على مستشعرات للمطر وإنذار لمنع السرقة وذلك يجعلها أكثر أمانا للركاب، كما نجد السيارة تنال إعجاب الكثيرين نظرا لأنها الأسهل من حيث القيادة كونها تعمل أوتوماتيك.

كم سعر تويوتا روميون 2022 toyota rumion

تتوافر السيارة تويوتا روميون بأكثر من فئة ونجد سعر الفئة الأولى بلغ 280 جنية مصري بما يعادل 54 ألف ريال سعودي ويساوي أيضا حوالي 14 ألف دولار أمريكي، بينما الفئة الثانية تتوافر بسعر 310 جنية مصري بما يعادل 60 ألف ريال سعودي بينما يبلغ حوالي 16 ألف دولار أمريكي، وتعد تلك السيارة من الفئات متوسطة السعر ونجد أن سعرها يعد مميزا بالنسبة للمواصفات المختلفة التي تتمتع بها.