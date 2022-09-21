أفضل سيارات كورولا تبدأ من 10000 ريال سعودي

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عمر شويل - جدة سيارات كورولا تبدأ من 10000 ريال بالسعودية، حراج السيارات المستعملة يوفر العديد من موديلات السيارات بأسعار منخفضة والمنتشر عبر مواقع كثيرة عبر الأنترنت لبيع وشراء وعرض السيارات بفئات مختلفة تناسب محدودي الدخل والأسر المتوسطة، حيث ان السيارة لا غنى عنها في الحياة اليومية، ومن أقوى السيارات التي تجوب شوارع وطرقات المملكة سيارات تويوتا كورولا لما تمتاز به من أنها سيارة اعتمادية موفرة الاستهلاك اقتصادية السعر وقليلة الأعطال.

سيارات كورولا رخيصة تبدأ من 10000 ريال

سيارة كورولا في الخفجي ارامكو، سيارة مستعملة تويوتا كورولا بسعر 10000 ريال، كورولا موديل عام 2007، من مواصفات السيارة ومزاياها وقود السيارة البنزين، القير للسيارة أوتوماتيك بمحرك 1400 سي سي، لون طلاء السيارة ذهبي سيارة على الشرط.

مكيف هواء للسيارة بارد أوتوماتيك. من مزايا السيارة بأن الدهان الخارجي الأصلي.

السيارة خالية من الصدمات والحوادث. عداد الممشى للسيارة 230 الف كيلو متر.

تويوتا كورولا موديل 2009 مستعملة

سيارة كورولا 2009 بحالة جيدة جدا من الداخل والخارج، عداد الممشى للسيارة سجلت قراءة 170 الف كيلو متر، قير السيارة ناقل الحركة اوتوماتيك، محرك السيارة يعمل بالبنزين، مكينة السيارة على الشرط.

تم تجديد السيارة باستمارة فحص مجددة. مكيف بارد أوتوماتيك يعمل بكفاءة. وقود السيارة البنزين موفرة الاستهلاك. لون طلاء السيارة الخارجي فضي. مرايا السيارة كهربائية من الجوانب. شاشة لمس لعداد الممشى وقراءة بيانات السيارة. سعر السيارة تويوتا كورولا 2009 كاش تبلغ 10000 ريال سعودي.

تويوتا كورولا 2006 مستعملة

سيارة كورولا مستعملة موديل 2006 بحالة جيدة، محرك السيارة على الشرط، وقود السيارة البنزين، بعداد ممشى 270 الف كيلو متر، السيارة بمواصفات مجلس التعاون الخليجي، انوار السيارة ليد أنوار وكالة بحالة جيدة، استمارة فحص مجددة.

كما أن السيارة بها القدرة على التحكم في المقود اوتوماتيك. زجاج السيارة كهربائية امامية وخلفية. مفاتيح السيارة وكالة بعدد 2 مفتاح. السيارة على الشرط مكينة وقير وشاصية. سعر السيارة تويوتا كورولا كاش 13 الف ريال سعودي. أقساط السيارة 15 الف ريال سعودي.

بسعر 19 الف ريال تويوتا كورولا 2010

مستعملة سيارة تويوتا كورولا أصدار عام 2010، مواصفات السيارة نظيفة جدا من الداخل والخارج، بودي الهيكل الخارجي للسيارة سيدان، مواصفات السيارة الأقليمية بمواصفات خليجية، السيارة كورولا باللون الأبيض، بها مكيف بارد عالي الجودة نظيف من الفلاتر.