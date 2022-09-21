نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيونداى اكسنت بـ8 الاف ريال فقط.. ارخص السيارات المستعمله للبيع في السعودية بأسعار منافسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم أفضل أربع سيارات مستعملة للبيع في السعودية، هذا الموضوع موّجه إلى الفئة التي تحتاج إلى سيارة مستعملة بإمكانيات عالية وفي نفس الوقت حالتها جيدة من الداخل والخارج وسعرها مناسب لميزانيتهم المادية الصغيرة، وهناك واحد من المواقع الإلكترونية الذي يعمل على تقديم وعرض بعض السيارات المستعملة التي يقوم صاحب السيارة بتزويده بشكل السيارة ومواصفاتها والأسعار التي من المقرر أن يتم بيعها به وهذا ما سنقوم بعرضه لكم في مقالنا اليوم.

سيارات مستعملة للبيع في السعودية

1. سيارة هيونداي أكسينت 2010 مستعملة

تم إطلاق هذه السيارة في عام 2010 أي من حوالي 12 عام ولكنها لا تزال تحت الطلب حتى وقتنا هذا نظرًا لمتانة الإنتاج، السيارة لونها الخارجي هو اللون الفضي ومصابيحها الأمامية كبيرة وتعمل بتقنية الليد المتطورة، سعر بيع السيارة هو 8 آلاف ريال سعودي وحالة العداد أنه يصل إلى أقصى مسافة والتي تبلغ 25 ألف كيلو متر والقير أوتوماتيكي، يتم التحكم في زجاج السيارة كهربيًا وللمزيد من التفاصيل اتصل على رقم 966582597735.

2. سيارة كيا سورينتو 2005 مستعملة

تم تزويدنا ببعض المواصفات الخاصة بالسيارة وهي أن لونها من الخارج هو اللون الأخضر وتتكون من أربعة أبواب وتم إطلاق السيارة في عام 2005م والوقود الذي تعمل به هو وقود البنزين، سعر بيع السيارة يبلغ 10 آلاف ريال سعودي والقير عادي وأقصى ممشى لها 290 ألف كيلو متر ولأي تفاصيل أخرى يمكنكم الحصول عليها من خلال الاتصال على رقم 966532261779.

3. سيارة تويوتا كامري 2005 مستعملة

هذه السيارة من السيارات الشهيرة جدًا في سوق السيارات التي تم إطلاقها في عام 2005م، لون السيارة من الخارج هو الأسود اللامع وتتكون من أربعة أبواب والوقود الذي يعمل به الموتور هو البنزين والعداد أقصاه يبلغ 70 ألف كيلو متر وسعر السيارة مستعملة يبلغ 7 آلاف ريال سعود ولأي تفاصيل أخرى اتصل على رقم 966583253167.

4.ٍ سيارة هيونداي أكسينت 2010 مستعملة

السيارة حالتها الخارجية والداخلية جيدة وتم إصدارها في عام 2010م وسعر السيارة مستعملة يبدأ من 7 آلاف ريال سعودي والممشى يبلغ حوالي 256 ألف كيلو متر وللمزيد من التفاصيل اتصل على رقم 966595613615.