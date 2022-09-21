نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات هيونداي مستعملة للبيع بالتقسيط بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات عائلية للبيع بالتقسيط بالسعودية, يتواجد العديد من السيارات بموديلات حديثة متوفر بها كافة المزايا التي يبحث عنها المشتري بالإضافة إلى خاصية التقسيط على دفعات شهرية وذلك تعتبر حل لمشكلة تزايد أسعار السيارات وصعوبة القيام بشرائها فأصبح الآن من السهل تحقيق الحلم، وسوف نقدم العديد من السيارات المعروضة للبيع بالتقسيط مثل تويوتا, وهيونداي, وشيفروليه, وغيرهم الكثير. سيارة هيونداي أكسنت 2014 للبيع بالتقسيط متوفر للبيع سيارة هيونداي أكسنت أول إستخدام 2014 مستعملة متوفرة للبيع في مدينة عرعر.

تباع السيارة هيونداي أكسنت مستعملة بسعر 13000 ريال سعودي.

تم عرض السيارة هيونداي أكسنت بنظام التقسيط وذلك بدفع مقدم يبلغ 3000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي أكسنت أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل من 147000 كيلو متر.

السيارة أكسنت متوفرة بلون خارجي أبيض.

نوع الوقود المستخدم هو البنزين.

مزودة السيارة بزجاج كهربائي وكشافات ضباب.

للحصول على السيارة هيونداي أكسنت مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0582559015 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966582559015. سيارة هيونداي توسان 2018 متواجد للبيع سيارة هيونداي توسان أول إستخدام 2018 مستعملة متاحة للبيع في مدينة عرعر.

تباع السيارة هيونداي توسان مستعملة بسعر 18000 ريال سعودي.

كما أن السيارة هيونداي توسان متاحة للبيع بالتقسيط بمقدم 3000 ريال سعودي وقسط شهري 1500 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيار أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي توسان سجل 88000 كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة فضي.

الوقود المستخدم بالسيارة هو بنزين.

للحصول على السيارة هيونداي توسان مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0582559015 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966582559015. سيارة هيونداي إلنترا 2015 يوجد للبيع سيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2015 مستعملة متواجدة للبيع في مدينة مكة المكرمة.

تباع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة بسعر 16000 ريال سعودي.

السيارة هيونداي إلنترا متواجدة بالتقسيط بدفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

ناقل الحركة أوتوماتيك، كما أن عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 113000 كيلو متر.

السيارة ذات دهان خارجي لونه فضي.

تستخدم السيارة البنزين.

تم تزويد السيارة هيونداي إلنترا بمكيف وريموت كنترول ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية ومشغل دي في دي وبلوتوث وراديو كاسيت.

للحصول على السيارة هيونداي إلنترا مستعملة يرجي الإتصال على الرقم 0580399498 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966580399498.

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