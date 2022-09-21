نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعمله للبيع رخيصه في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعمله للبيع رخيصه في السعودية، تعلن أسواق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية عن توفير عدد كبير من السيارات المستعملة القديمة والحديثة لتقديمها للمواطنين السعودية والمقيمين بأسعار مناسبة ورائعة مع توافر عدد من المميزات الخارجية والداخلية في السيارات، ومن خلال السطور القادمة سنوضح أسعار السيارات المستعملة.

سيارة مستعملة للبيع:

للبيع سيارة نيسان بيك أب سنة الصنع 2004 مستعملة للبيع في مدينة جازان، حيث تباع السيارة نيسان بيك أب مستعملة بسعر 20000 ريال سعودي، ويعد ناقل الحركة في السيارة نيسان بيك آب مانيوال.

السيارة نيسان بيك أب تم إستخدامها حوالي 340000 كيلو متر. اللون الخارجي في السيارة نيسان بيك أب أبيض. السيارة نيسان بيك أب متوفرة بهيكل رباعي. الوقود المستخدم في السيارة نيسان بيك أب البنزين. للتواصل مع البائع والحصول على السيارة نيسان بيك أب مستعملة يمكنك الإتصال على الرقم 0557224217 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966557224217.

شراء سيارة مستعملة:

للبيع سيارة هيونداي فيلوستر سنة الصنع 2012 مستعملة للبيع في مدينة عرعر، حيث تباع السيارة هيونداي فيلوستر مستعملة بسعر 18000 ريال سعودي، كما أن ناقل الحركة في السيارة هيونداي فيلوستر أوتوماتيك.

السيارة هيونداي فيلوستر تم إستخدامها حوالي 137000 كيلو متر. اللون الخارجي في السيارة هيونداي فيلوستر أبيض. هيكل السيارة هيونداي فيلوستر من الكوبيه. الوقود المستخدم في السيارة هيونداي فيلوستر البنزين. للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي فيلوستر مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966595257509.

سيارة مستعملة:

للبيع سيارة بيجو 207 sw سنة الصنع 2016 مستعملة للبيع في مدينة القصيم، وتباع السيارة بيجو 207 sw مستعملة بسعر 20000 ريال سعودي، ويمكن الحصول على السيارة بيجو 207 sw بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 5000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 2000 ريال سعودي، ويعد ناقل الحركة في السيارة بيجو 207 sw أوتوماتيك، بينما السيارة بيجو 207 sw تم إستخدامها حوالي 10000 كيلو متر.